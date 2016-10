auvisio Bluetooth-4.0-Receiver, Audio-Empfänger mit Akku und aptX-Technologie

Hervorragende Klang-Qualität: Dank aptX-Technologie ist die Übertragung der Audiosignale nahezu verlustfrei. So lässt sich die volle Bandbreite der Bluetooth-Verbindung nutzen. So genießt man Musik mit kristallklaren Höhen und satten Bässen.

Verzögerungsfreier Ton: Z.B. Bei Livestream-Übertragung vom Smartphone an die HiFi-Anlage, bleibt das Bild auf dem Mobilgerät und der Ton auf der Anlage immer lippensynchron!

Ultrakompakt und mobil: Den Mini-Empfänger dank Akku-Betrieb überall einsetzen. Mit nur 13 Gramm fällt er sogar im Reisegepäck kaum auf.

Kabelloser Audio-Receiver für Musik-Streaming an HiFi-Anlage, Aktiv-Boxen u.v.m.

für Musik-Streaming an HiFi-Anlage, Aktiv-Boxen u.v.m. Bluetooth 4.0, bis 10 m Reichweite, unterstützte Profile: A2DP

bis 10 m Reichweite, unterstützte Profile: A2DP aptX-Technologie: verlust- und verzögerungsfreies Audio-Streaming

verlust- und verzögerungsfreies Audio-Streaming Status-LED

Anschlüsse: 3,5-mm-Klinkenstecker (Kabellänge: 7 cm), Micro-USB-Buchse

Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 120 mAh, bis zu 6 Std. Laufzeit, bis zu 120 Std. Stand-by, lädt per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

bis zu 120 Std. Stand-by, lädt per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen) Maße: 44 x 34 x 11 mm

Gewicht: 13 g

Bluetooth-Audio-Receiver inklusive Micro-USB-Ladekabel und deutscher Anleitung Preis: 19,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 39,90 EUR



Bestell-Nr. ZX-1597



Produktlink: http://www.pearl.de/a-ZX1597-1262.shtml



Bilderlinks:



http://www.pearl.de/Presse/ZX-1597_1_auvisio_Bluetooth-4.0-Receiver_Audio-Empfaenger_mit_Akku_und_aptX-Technologie.jpg



http://www.pearl.de/Presse/ZX-1597_2_auvisio_Bluetooth-4.0-Receiver_Audio-Empfaenger_mit_Akku_und_aptX-Technologie.jpg



http://www.pearl.de/Presse/ZX-1597_3_auvisio_Bluetooth-4.0-Receiver_Audio-Empfaenger_mit_Akku_und_aptX-Technologie.jpg



http://www.pearl.de/Presse/ZX-1597_4_auvisio_Bluetooth-4.0-Receiver_Audio-Empfaenger_mit_Akku_und_aptX-Technologie.jpg



http://www.pearl.de/Presse/ZX-1597_5_auvisio_Bluetooth-4.0-Receiver_Audio-Empfaenger_mit_Akku_und_aptX-Technologie.jpg



Bezugsquelle:



PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

Über PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).





