Telefonieren und die Lieblingshits jetzt einfach übers Autoradio hören

Blitzschnell betriebsbereit: Den



Einfache Bedienung direkt am Transmitter: Die Radiofrequenz und die Wunsch-Musiktitel wählen und bei Bedarf die Wiedergabe pausieren, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.



Sogar zum Telefonieren: Ruft jemand während der Fahrt an, bequem den Transmitter als Freisprecher verwenden.



USB-Ladeanschluss für die Mobilgeräte: Smartphone, iPhone, MP3-Player und andere mobile Begleiter gleichzeitig mit neuer Energie versorgen.

FM-Transmitter für kabellose Musik-Übertragung per UKW von Smartphones und Abspielgeräten mit Bluetooth

Bluetooth 2.1 + EDR, bis zu 10 m Reichweite

Einfach Bedienung über 4 Tasten: Abspielen/Pause, vor/zurück, Kanal-Wahl, Anrufe annehmen und beenden

Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon, für sicheres freihändiges Telefonieren im Auto

Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon, für sicheres freihändiges Telefonieren im Auto
Freie Frequenzwahl in 0,1-MHz-Schritten (87,6 - 107,9 MHz)

USB-Ladeport: 5 V / 2,1 A

Stromversorgung über Zigarettenanzünder: für 12 - 24 V

Schwarzes Design-Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche

Kompakte Maße: 41 x 31 x 60 mm, Gewicht: 26 g

Kompakte Maße: 41 x 31 x 60 mm, Gewicht: 26 g
Bluetooth-FM-Transmitter inklusive deutscher Anleitung
Preis: 19,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 39,90 EUR



Bestell-Nr. PX-4983



Produktlink: http://www.pearl.de/a-PX4983-1521.shtml



Bezugsquelle:

PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

Die Lieblingsmusik auf jedem Autoradio: Diese einfach per Radiosignal vom Smartphone oder Abspielgerät mit Bluetooth übertragen.

Über PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).











