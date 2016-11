Hörverstärker als günstige Überbrückung zu teuren Hörgeräten

Das Problem ist bekannt: Ältere Menschen kommen scheinbar mit modernen Hörgeräten nicht gut zurecht. Sie sind ihnen oftmals zu filigran für die Arthrose- und Gicht-belasteten Finger, die Bedienung ist zu kompliziert, es gibt ein störendes Piepsen oder die Laustärke ist gefühlt zu gering. Dabei fallen für ein Gerätepaar vom Akustiker schnell mal 1.000 Euro und mehr an Zuzahlung an. Außerdem kann es Wochen und Monate dauern, bis die richtigen Geräte gefunden sind; eine Belastung für Betroffene und Angehörige zugleich. Günstige medizinische Hörverstärker aus dem freien Handel, wie sie beispielsweise der Versender Pearl anbietet, stellen hier eine gute Möglichkeit dar, die Wartezeit auf ein Akustikergerät zu überbrücken.Viele Käufer der Pearl-Geräte verwenden diese zudem als Zweit- und Drittgeräte. Die Gründe sind so vielfältig wie das Angebot selbst: Die einen wollen den Schaden bei Verlust im Altenheim begrenzen, die anderen nutzen das Ersatzgerät, während sich das „richtige“ Hörgerät in der Wartung oder Reparatur befindet. Auch Senioren, die noch alles selbst regeln können, setzen gerne auf die günstigen Alternativen, etwa für den Schwimmbadbesuch oder die Sauna. Das newgen medicals HdO-Hörgerät bietet beispielsweise bis zu 50 dB Verstärkung und eine hohe Klangqualität und ist schon zum Preis von unter 50 Euro zu haben. 90 Prozent der Käufer beurteilen es als preiswert und gut.Ein weiteres Gerät, welches beste Bewertungen auf sich vereinen kann, ist der bügellose ITE-Hörverstärker mit Akku von newgen medicals. Er kostet keine 30 Euro. Beispiel-Kundenstimme von B.E. aus Hamburg am 13.04.2016: „Die Hörverstärker haben uns gerettet! Die Hörverstärker haben uns eine Woche angenehmes Sprechen ermöglicht. Die Hörgeräte meiner Mutter waren prompt kaputtgegangen, als sie für eine Woche zu Besuch bei uns war. Kurzfristig bei Pearl bestellt und das Schreien hatte ein Ende. Danke dafür.“ Auch bei Profis kommt das Gerät gut an, so hat ExpertenTesten.de es im April 2016 mit der Gesamtnote 1,9 belohnt.Für sage und schreibe unter 7 Euro bekommt man den dritten Preiskracher im Bunde, den newgen medicals HdO-Hörverstärker Basic mit externem Hörer und bis zu 50 dB Verstärkung. Und auch hier sprechen die Kundenreferenzen für das Produkt: Zum Beispiel M.D. aus Bremerhaven: „Ich brauche den Fernseher nicht mehr so laut zu stellen, ich habe den Ton direkt im Ohr. Herrlich“.Medizinische Hörverstärker sind keine echte Alternative zu professionellen Hörgeräten vom Akustiker, aber sie können Schwerhörigen den Umständen entsprechend den Alltag enorm erleichtern und helfen, Wartezeiten zu überbrücken.Bestell-Nr. NX-9099statt empfohlenem Herstellerpreis von 69,90 EURBestell-Nr. NC-4952statt empfohlenem Herstellerpreis von 19,90 EURBestell-Nr. NX-9088