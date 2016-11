GeneralKeys Bluetooth-Tastatur, Touchpad, Nummernblock, Scissor-Keys, für macOS

Große Freude für Apple-Fans: Das Layout dieser flachen mechanischen



Der praktische Begleiter für unterwegs:





Die Maus-Funktion ist schon mit dabei: per integriertem Touchpad!

Leicht zu transportieren: Die dünne und leichte Tastatur passt in Rucksack, Aktentasche u.v.m.

Kabellos dank Bluetooth 3.0: kein Kabel, das sich verheddert oder verknotet.

Zahlen sind im Nu getippt - via Nummernblock. Extraleise und präzise tippen: Die Federung der Scissor-Tasten sorgt für besonders kurze Tastenwege und erhöht zugleich die Genauigkeit der Eingaben. Chatten und Arbeiten geht jetzt noch leichter!





Slim-Tastatur mit Bluetooth 3.0, bis 10 m Reichweite

bis 10 m Reichweite Integriertes Touchpad: 71 x 38 mm

71 x 38 mm Deutsches QWERTZ-Layout mit 96 Tasten inklusive Sondertasten

inklusive Sondertasten Layout optimiert für iPhone, iPad und iMac, auch für Android-Smartphone und -Tablet-PC geeignet

auch für Android-Smartphone und -Tablet-PC geeignet Scissor-Tasten für kurze, extraleise, leichte und zugleich präzise Tastenanschläge

für kurze, extraleise, leichte und zugleich präzise Tastenanschläge Ein/Aus-Schalter und Status-LED

Farbe: weiß

Stromversorgung: 2 Batterien/Akkus Typ AAA/Micro (bitte dazu bestellen)

Maße: 367 x 19 x 124 mm, Gewicht: 366 g

Slim-Tastatur inklusive deutscher Anleitung Preis: 29,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 49,90 EUR

Bestell-Nr. PX-4055

Produktlink: http://www.pearl.de/a-PX4055-1112.shtml



PEARL.GmbH

