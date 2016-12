Ostseeküste und Insel haben sich für Kurzurlauber zum Jahreswechsel gewappnet

Vor allem die deutschen Küsten stehen bei den Bundesbürgern für Kurzreisen zum Jahreswechsel hoch im Kurs. Dafür sorgen die unkomplizierte Anreise und viele attraktive Angebote der Seebäder. Sowohl die Ostseeküste als auch die Inseln haben sich optimal auf die Kurzurlauber vorbereitet und locken 2016 scheinbar mit mehr Angeboten denn je.War es noch vor wenigen Jahren möglich, kurzentschlossen wenige Tage vor Silvester an die Ostsee aufzubrechen, wird für Spontanreisende das Eis im dünner. Die Destination befindet sich auch weit abseits der sommerlichen Hauptsaison im Aufwind und kann jedes Jahr mehr Übernachtungen zum Jahreswechsel vorweisen. Wer bei Übernachtung und Urlaubsort keinen Kompromiss eingehen möchte, sollte laut den Experten von Ostseeklar rechtzeitig buchen. Schon jetzt sind viele der Ferienwohnungen und Ferienhäuser an der Ostsee zu Silvester ausgebucht. Das eine oder andere Schnäppchen gibt es aber noch.Begehrt sind vor allem die Seebäder, die mit einem bunten Programm locken. In Karlshagen auf Usedom beginnen die Veranstaltungen zum Jahreswechsel mit dem traditionellen Silvestermarkt sogar schon am 30. Dezember 2016. Am Silvesterabend wird es für die kleinen Besucher zunächst ein knallbuntes Kinderfeuerwerk geben. In der Nacht bringt laut Veranstaltern ein Höhenfeuerwerk den Ostseehimmel zum Strahlen.Auch Kühlungsborn hat sich für seine Gäste viele Highlights einfallen lassen. Direkt an der Seebrücke wird eine große Silvesterparty für beste Unterhaltung sorgen. Unter dem Titel Familienparty 2016/2017 findet vom 29. Dezember bis 1. Januar direkt auf dem Baltic Platz im Westen von Kühlungsborn ein Spektakel für Klein und Groß mit mehreren Höhepunkten an jedem Tag statt.