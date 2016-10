Ostseeklar sucht die schönsten Halloween-Bilder von der Ostsee

Bilder © Benno Huff/fotolia.de & © Konstantin Yuganov/fotolia.de

Der Countdown läuft: Lange war Halloween vor allem in den USA ein begehrtes Fest. Mittlerweile ist das Gruselspektakel auch nach Europa übergeschwappt und findet nicht nur unter den Kindern, sondern auch bei Erwachsenen immer mehr Anhänger. Das große Halloween-Spektakel schreckt auch vor der Ostseeküste nicht zurück. Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Schleswig-Holstein warten zahlreiche Veranstaltungen rund um Halloween darauf, besucht zu werden.Zu den Höhepunkten im Nordosten gehört der Grusel-Oktober bei Karls. Alle Erlebnisdörfer sind in den Oktoberwochen in schaurig-schöne Dekoration getaucht. Außerdem warten besondere Veranstaltungen auf die Besucher. Diejenigen, die die Karls Erlebnisdörfer im passenden Kostüm besuchen, erhalten vor Ort eine kleine Überraschung und dürfen den Zombitrunk probieren. Pünktlich zu Halloween locken viele Seebäder und Urlaubsorte mit exklusiven Veranstaltungen und Partys.Das Küstenportal Ostseeklar begleitet das diesjährige Halloween-Spektakel mit einem großen Gewinnspiel. Zum ersten Mal sucht das Team um Thomas Körner die schönsten Halloween-Bilder von der Ostsee und die Geschichte dazu. Gesucht werden schaurig schöne Küstenbilder. Bis einschließlich 4. November 2016 können Teilnehmer ihre besten Schnappschüsse mit zwei oder drei Sätzen an gewinnspiel@ostseeklar.de schicken. Anschließend sucht das Ostseeklar-Team die 20 schönsten und schaurigsten Bilder aus. Die besten 20 Fotos werden mit einem der von Ostseeklar entwickelten und produzierten Küsten-Memorys mit Bildern von Usedom, Rügen und Sylt belohnt. Außerdem erscheinen die schönsten Fotografien auf dem beliebten Ostsee-Portal.