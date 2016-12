Vom Keller zum Weinkeller

„Es muss nicht gleich ein ganzer Gewölbekeller neu gebaut werden, um in den Genuss eines richtigen Weinkellers zu kommen“, sagt Stefanie Neuschwander. Oft bieten schon normale Kellerräume gute Bedingungen für die Weinlagerung. Mit der richtigen Dämmung und einer geregelten Belüftung wird ein gleichmäßiges feucht-kühles Klima geschaffen; die passende Einrichtung macht aus dem neuen Weinkeller gleichzeitig einen Partykeller.Für den Weinkellerbau setzt Spezialbauer Neuschwander hochwertige natürliche Materialien wie Eiche, Ziegel, Natursteine, Keramik, Schiefer, Kalk- und Lehmputze an Wand und Boden ein. Die Naturbaustoffe beeinflussen das Raumklima positiv, sodass weitestgehend auf eine künstliche Klimatisierung verzichtet werden kann. In dieser Umgebung fühlt sich Wein wohl. Auf Wunsch kann in einen bestehenden Raum nachträglich auch ein Gewölbe eingebaut werden. Die gekonnte Einrichtung verwandelt Kellerräume laut Neuschwander dann endgültig in eine Schatzkammer.Im Mittelpunkt des Weinkellerbaus steht die Einrichtung eines Kellerraums als Weinlager. Die Gestaltung der Weinregale richtet Neuschwander nach den individuellen Vorlieben und Anforderungen. Für die Lagerung von Kisten hätten sich Regale mit Vollauszug bewährt. Sie werden stabil in eine Klinkermauerung eingepasst. Eichenregale aus purem Holz sind ebenso machbar wie Materialkombinationen mit Naturstein und Ziegel.Deshalb wird bei Neuschwander viel Wert auf das Beleuchtungskonzept gelegt. Ein durchdachtes Lichtdesign setzt reizvolle Kontraste zum erdigen Wein-Ambiente. Weinkeller werden oft auch in Verbindung mit einem Partybereich eingebaut. Eine Glastür erlaubt hier Einblicke und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur Abtrennung. Der Partybereich kann extra beheizt werden und erhält auf Wunsch eine Bartheke komplett mit praktischen Einbaugeräten und Spüle. „So kann im Keller ausgelassen gefeiert werden, ohne daß die Wohnräume in Mitleidenschaft gezogen werden.“Wer sich anstelle des Kellerausbaus für einen Ziegel-Gewölbekeller entscheidet, dem bietet Neuschwander ein Gewölbesystem aus Ziegelfertigteilen, das innerhalb weniger Stunden fertig montiert ist. Ziegel wirken klimaregulierend, das Gewölbe lässt eine ungehinderte Luftzirkulation zu und durch die Erdüberdeckung bleiben die Temperaturen auf natürliche Weise konstant. Auch der Gewölbekeller kann durch die passende Einrichtung zum erträumten Weinrefugium ausgebaut werden.Weiterführende Informationen, Bilder und Videos unter http://weinkellerbau.neuschwander.de