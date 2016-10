Preisträger des 19. Gelsenkirchener Theaterpreises

Neuigkeiten aus dem Musiktheater im Revier:



Bei der gestrigen ERÖFFNUNGSGALA des Musiktheaters im Revier ist zum neunzehnten Mal der von der Sparkasse Gelsenkirchen gestiftete Theaterpreis verliehen worden.



Die achtköpfige Jury wählte insgesamt fünf Künstler des MiR für den mit 9000€ dotierten Preis aus:



Die Balletttänzerin Francesca Berruto überzeugte in der zurückliegenden Spielzeit durch ihre innige Darstellung der Alice in Luis Fernando Bongiovannis Produktion „Alice in Wonderland“



Ensemblemitglied Almuth Herbst wurde für ihre herausragende Interpretation der Cieca in Amilcare Ponchiellis „La Gioconda“ geehrt.



Für die Kinderoper „Schaf“ von Sophie Cassies erhielt das Leitungsteam um Kathrin Sedlbauer (Regie), Christiane Rolland (Bühne) und Eva Wasmund (Kostüm) den begehrten Preis.



Das MiR freut sich sehr für seine Mitarbeiter und gratuliert allen Preisträgern herzlich!

