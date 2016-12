Im Dezember viel Neues im MiR!

Das Musiktheater im Revier präsentiert sich ab sofort mit einer. Seit dem 1. Dezember ist die komplett überarbeitete Internet-Präsenz des Gelsenkirchener Opernhauses online. Unter www.musiktheater-im-revier.de ist alles Wissenswerte rund um das MiR nun noch einfacher zu finden.Vor etwa einem Jahr hatte die Kölner Agentur für Kommunikation „Büro 61" ihre Arbeit aufgenommen und das neue Layout gestaltet. Das bekannte Erscheinungsbild in den Farben blau, weiß und orange sowie der MiR-Ball als Logo blieben erhalten, die Seite zeigt sich jetzt aber in moderner Optik. In den letzten Wochen wurde dann schließlich im MiR fieberhaft programmiert und die Seite mit Leben gefüllt: Ticketkauf, Pressebereich und Abendbesetzungen sind nun sehr viel leichter zu erreichen und auch die mobile Ansicht für Tablet oder Smartphone ist überaus benutzerfreundlich. Und die Seite ist natürlich um ein Vielfaches schneller als bisher.Online bietet das MiR seit heute auch wieder seinen beliebten virtuellen! Noch bis zum 24. Dezember können die Besucher von www.musiktheater-im-revier.de täglich ein Türchen öffnen und „tänzerische Spitzen-Präsente", „Überraschungs-Telegramme am Bühneneingang" oder „vergebliche Zündversuche einer feurigen Italienerin" entdecken. Auch die MiR-Jugendtheater- Gruppe der Kulissenkatzen geht hinter einem der Türchen ungehemmt ihrer „weihnachtlichen Deko- Leidenschaft" nach. Also unbedingt reinklicken!Und wer noch ein passendes Geschenk für das Weihnachtsfest sucht, sollte sich den neuen MiR-mit wunderschönen Produktionsfotos aus den Kinder- und Jugendvorstellungen der letzten Spielzeiten nicht entgehen lassen. Ab sofort ist er für 14,95 € an der Theaterkasse im MiR erhältlich. Eine friedliche Adventszeit wünscht das Musiktheater im Revier!