Brawn: Ecclestone ist eine Ikone der Formel 1

Den geschassten Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat der neue sportliche Direktor der Formel 1, Ross Brawn, als Ikone des Rennsports und als unersetzlich gelobt. „Er ist eine Ikone, ein einzigartiger Charakter. Absolut unersetzlich", sagte Brawn im Interview mit der Online-Ausgabe der Zeitschrift auto motor und sport. „Ich kann mir keinen vorstellen, der den Sport so managen könnte, wie er es getan hat. So einen wie ihn hat die Formel 1 zu seiner Zeit gebraucht. Der Sport wäre ohne ihn heute nicht das, was er heute ist", lobt Brawn. „Die Formel 1 steht tief in seiner Schuld. Ich hoffe, dass er zu ein paar Rennen kommt und uns weiter unterstützt."Das neue Führungstrio des Rechteinhabers Liberty Media müsse sich Respekt erst verdienen. „Wir werden an unseren Taten gemessen. Die Leute können nicht erwarten, dass wir Bernie kopieren. Das würde nicht funktionieren. Es wird ein anderer Arbeitsstil werden, aber ich hoffe, er wird genauso effizient sein."