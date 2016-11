15 Jahre Mitsubishi Outlander: Trendsetter und Marken-Pionier

Modellgeneration: Erstmalige Verwendung des Gattungsbegriffs „Crossover“ bei der Studie „ASX Concept“, dem Vorläufer des Outlander (Detroit Motorshow 2001). Einführung in Japan als Airtrek (2001). Modellgeneration: Einführung der flexiblen „Project Global“-Architektur für das C- und D-Segment (2006). Modellgeneration: Einführung eines elektrischen Plug-in Hybrid-Antriebsstrangs im Outlander PHEV (2012).

Europa (inkl. Russland und /Ukraine): 260.000 Einheiten Nordamerika 82.000 Einheiten Nordasien (China/Taiwan/Hong Kong) 65.000 Einheiten

Großbritannien 32.000 Einheiten Niederlande 26.000 Einheiten Israel 22.000 Einheiten Deutschland 20.000 Einheiten

Besondere Bekanntheit erlangte der Mitsubishi Outlander durch seine äußerst erfolgreiche Plug-in Hybridvariante, dem aktuell weltweit meistverkauften Automodell mit dieser Antriebsart. Grund zum Feiern hat nach drei Modellgenerationen und 15 Jahren Bauzeit nicht nur das Technologie-Flaggschiff der Marke, sondern die Modellreihe insgesamt. Über 1,5 Millionen Exemplare (kumuliert, Juni 2001 – August 2016) des markanten SUV-Modells wurden bislang weltweit verkauft.Für Mitsubishi war der Outlander stets ein wichtiges Modell und eine tragende Säule – kommerziell, aber auch wegen seines innovativen Konzepts. Wobei jede der bisherigen Modellgenerationen dem Unternehmen neue Perspektiven eröffnete:Der Outlander spielt in der Produktstrategie von Mitsubishi, damals wie heute, eine wichtige strategische Rolle. Im Herbst 2015 wurde mit dem Modelljahr 2016 das Designkonzept „Dynamic Shield“ vorgestellt, die neue, visuelle Identität der Marke. Mit der umfassend überarbeiteten Modellreihe setzte das Unternehmen eine Produktoffensive für die kommenden Jahre in Gang, bei der kleine, mittlere und große SUV-Modelle im Mittelpunkt stehen. Ein markantes Merkmal dieser Fahrzeuge wird eine betont expressive Formensprache sein, wobei japanische Handwerkskunst und hohe Detailpräzision die Qualität als eine der tragenden Säulen des Markenbildes von Mitsubishi hervorheben – so, wie es für eine Traditionsmarke mit 99-jähriger Historie angemessen ist.1. Modellgeneration:Mehr als 300.000 Einheiten produzierte Einheiten;Markteinführung in Europa: Frühjahr 2003; verkaufte Einheiten: 45.000.2. Modellgeneration:Mehr als 600,000 produzierte Einheiten;Markteinführung in Europa: Frühjahr 2007; verkaufte Einheiten: 145.000.3. Modellgeneration:Mehr als 600.000 produzierte Einheiten (einschließlich Plug-in Hybrid) bis Ende September 2016Markteinführung in Europa: Herbst 2012;