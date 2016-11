vitalplant-shop.de - Ihr Familienbetrieb mit pharmazeutischen Wurzeln

in Vergessenheit geratene Naturheilmittel aus aller Welt zugänglich machen

das Bewusstsein für eine gesunde und natürliche Lebensweise fördern

eine naturbasierte und innovative Gesundheitsvorsorge gestalten

Vitalplant ist ein Familien-Unternehmen, das sich seit vielen Jahren mit ganzheitlichen Naturheilverfahren und einer gesunden Nahrungsergänzung befasst. Im Vitalplant-Online-Shop richten wir unser Augenmerk speziell auf natürliche und nachhaltige Nahrungsergänzung, um einen Schritt-für-Schritt-Beitrag zur funktionalen und beständigen Gesundheit durch sinnvoll kombinierte Vitalstoffpräparate zu leisten.Beim täglichen Austausch mit unseren Kunden, hat sich ein stetig wachsendes Interesse an ganzheitlicher Naturarznei bemerkbar gemacht. Die Verbraucher fragten uns regelmäßig, ob es nicht „etwas Natürliches“ gäbe, das als gute Alternative oder als ergänzender Begleiter für ein verschriebenes Medikament eingenommen werden könnte.Aber nicht nur Verbraucher, die eine gesunde Alternative zu den synthetisch hergestellten Pillen suchten, fragten uns um Rat, sondern auch Kunden mit äußerst dubiosen Nahrungsergänzungsmitteln, die sie zu horrenden Preisen auf ebenso dubiosen Veranstaltungen oder über das Internet von ausländischen Herstellern erstanden hatten. Den Wunsch unserer Kunden nach "natürlichen Alternativen und Ergänzungen“ zu erfüllen, sowie eine vertrauenswürdige Quelle für den Erwerb von qualitativ hochwertiger und sinnvoller Nahrungsergänzung anzubieten, waren die Beweggründe unsere eigene Firma - mit eigener zertifizierter Manufaktur - ins Leben zu rufen.Für unsere Kunden bedeutet das:Handverlesene Rohstoffe von namhaften Deutschen Herstellern - wir arbeiten nur mit pharmazeutischen Rohstofflieferanten aus Deutschland zusammen und verwenden ausschließlich zertifizierte Rohstoffe bester Qualität und Reinheit.Als kleine Manufaktur können wir durch unser zertifiziertes Herstellungsverfahren, auf Zusatzstoffe, die im industriellen Maßstab verwendet werden, gänzlich verzichten.Dem gesellschaftlichen Ruf nach mehr natürlicher Nahrungsergänzung sind wir mit unserem leidenschaftlich botanischem Interesse und pharmazeutischem Fachwissen nachgegangen, und entwickelten für unsere Kunden ein einzigartiges Produktsortiment, das sich stetig weiterentwickelt.Für unsere Kunden möchten wir:Über allem steht der Aspekt der Ganzheitlichkeit und die sinnvolle Anwendbarkeit, um Körper und Geist mit lebenswichtigen Mikronährstoffen zu versorgen und diese so zur natürlich gesunden Balance zu verhelfen.Wir von Vitalplant glauben fest daran: Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden beschreiten wir so einen sanfteren und ganz natürlichen Weg, um Beschwerden zu behandeln. Unser pharmazeutisches Fachwissen und die neusten Erkenntnisse der Medizin nutzen wir daher, um Ihnen jederzeit ein wertvolles Angebot zu machen: Besinnen Sie sich mit uns gemeinsam auf mehr Natürlichkeit und eigenverantwortliches Handeln beim Gebrauch von Heilmitteln!Entdecken Sie neue Wege! Und bleiben Sie gesund mit https://www.vitalplant-shop.de