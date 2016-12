Lansinoh Stillhütchen – professionelle Hilfe in schwierigen Stillsituationen

Lansinoh – Stillexperte seit über 30 Jahren – erweitert mit den neuen Stillhütchen sein hochwertiges Sortiment um eine weitere effektive Stillhilfe.



Die hauchdünnen, angenehm weichen und flexiblen Stillhütchen von Lansinoh haben eine speziell entwickelte Spitze, die dem Säugling hilft, das Stillhütchen besonders gut mit den Lippen zu umfassen. Mit ihren speziellen Aussparungen gewährleisten die Lansinoh Stillhütchen maximalen Hautkontakt zwischen Mutter und Baby für ein natürliches und zufriedenes Stillen.



Mit den Stillhütchen richtet sich Lansinoh an Mütter mit temporären Schwierigkeiten beim Anlegen oder Stillen. Die Stillhütchen helfen Müttern beim Stillen von frühgeborenen, sehr kleinen oder kranken Babys. Auch Neugeborene, die aufgrund eines verkürzten Lippen- oder Zungenbändchens Schwierigkeiten haben, die Brust richtig zu erfassen und im Mund zu behalten, kann mit einem Lansinoh Stillhütchen zum ausreichenden Trinken verholfen werden. Die Lansinoh Stillhütchen eignen sich außerdem bei flachen Brustwarzen, Schlupf- oder Hohlwarzen sowie einem überaktiven Milchspendereflex.



„Es gibt besondere Situationen, in denen das Stillen trotz professioneller Hilfe und Anleitung schwierig ist. Hier möchten wir ansetzen, um das Stillen an sich nicht in Gefahr zu bringen.“, so Katja van Steenkiste, Hebamme und Stillberaterin IBCLC bei Lansinoh Deutschland. „Lansinoh Stillhütchen sind ein sinnvolles Hilfsmittel, das bei eindeutiger medizinischer Indikation angebracht ist, um der frischgebackenen Mutter in ihrem Wunsch zu stillen zu unterstützen."

Für die korrekte Verwendung der Stillhütchen empfiehlt Lansinoh zudem immer eine sorgfältige Beratung und Anleitung durch eine Still- und Laktationsberaterin, Hebamme oder medizinisches Fachpersonal.



Produktinformationen:

- ultra-dünn, extrem weich und flexibel für ein angenehmes und natürliches Stillgefühl

- spezielle Aussparungen für einen maximalen Hautkontakt zwischen Mutter und Baby

- 100 % Silikon, BPA- und BPS-frei

- Jede Packung enthält 2 Stillhütchen (24 mm Öffnungsdurchmesser) sowie eine Transportbox für eine hygienische und praktische Aufbewahrung zu Hause und für unterwegs.

- UVP: 9,99 €, PZN: 12420434

- ab jetzt in Apotheken oder online erhältlich

Lansinoh Laboratories, Inc. entwickelt Premium-Produkte für die Stillzeit, Babypflege und Kleinkindernährung, die Eltern und ihren Babys den Alltag erleichtern und sich durch eine besonders hohe Qualität und Sicherheit auszeichnen. Lansinoh ist ein international operierendes Unternehmen mit Stammsitz in den USA. Dort wurde das Unternehmen 1984 von einer jungen Mutter gegründet und vertreibt unter anderem HPA® Lanolin, ein hypoallergenes Lanolin zur Pflege beanspruchter Brustwarzen.



Lansinoh unterhält europäische Niederlassungen in England, der Türkei, Deutschland und Frankreich sowie ein weltweites Netz von Vertriebspartnern. Die Niederlassung in Deutschland wurde 2004 eröffnet. Lansinoh Produkte sind in Deutschland in Apotheken und Drogerien, in gut sortierten Babyfachgeschäften, im Lebensmitteleinzelhandel sowie Online erhältlich. Sie werden regelmäßig von Hebammen und Stillberaterinnen empfohlen und in 75% der deutschen Geburtskliniken eingesetzt. LANSINOH® Stilleinlagen tragen als einzige Stilleinlage Deutschlands das Prädikatssiegel: "Unterstützt vom Deutschen Hebammenverband e.V."



