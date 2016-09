8. Oktober 20 Uhr: Steve Cathedral Group

Mit der „Steve Cathedral Group“ erobert am 8. Oktober 20 Uhr schönste Cross-Over-Musik die Bühne von Birkenried. Die Stücke des Stuttgarter Quartetts sind von einfacher Schönheit, guter Pop- und Rockmusik und zeitgemäßem Jazz geprägt. Eingängige Melodien treffen auf bunte Harmonien und straighte Rockgrooves, auf verschachtelte Rhythmen und bewahren stets die Komposition im Mittelpunkt. In den Stücken werden Geschichten erzählt, mal melancholisch-nachdenklich dann wieder leidenschaftlich-explosiv oder fröhlich-gelassen. Kompakter Bandsound mit viel Freiraum für Improvisation und Interaktion.Die Stuttgarter um Steffen Münster präsentieren eine Musik, die keine Angst vor Klischees hat und sich selbst keine Grenzen setzt. Dabei lässt die Besetzung mit Gitarre, Klavier, Bass und Schlagzeug einen runden Klangteppich erwarten, was das Schwäbische Tagblatt kurz und treffend zusammengefasst hat:Eintritt: 12,-/14,-/16,-€Reservierung: tickets@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfos und Kontakt: www.birkenried.de