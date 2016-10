Stylingparts und COR.SPEED-Radsätze für BMW 5er F10/11

JMS Fahrzeugteile erweitert sein Portfolio um neue Stylingparts für die aktuelle BMW 5er-Baureihe F10/F11 – sowohl für Fahrzeuge mit, als auch für solche ohne M Sportpaket.So befindet sich einerseits ein Diffusor für alle Fahrzeuge mit M-Paket (299 Euro) – auch Touring-Modelle – im Angebot, sowie andererseits ein Pendant, das für solche ohne Sportpaket konzipiert ist (299 Euro). Während letzterer auf dem Bild zu sehen ist, das den 5er gerade von hinten zeigt, ist ersterer an der von schräg hinten fotografierten Limousine verbaut. Dieses Fahrzeug verfügt ferner über einen Heckspoiler (269 Euro) sowie Racelook-Seitenschweller (398 Euro), die universell auf alle 5er-Varianten, auch Facelift-Modelle, passen. Die Diffusoren sind problemlos mit jeglichen Abgasanlagen kombinierbar, da sie ohne Auspuffschnitt ausgeliefert werden. Dies ermöglicht eine nachträgliche, individuelle Anpassung an die jeweilige Anlage des Kunden. Die Front aller 5er BMW mit M-Sportpaket lässt sich durch ein JMS-Spoilerschwert aufwerten (329 Euro).Zu guter Letzt sind auf Wunsch selbstverständlich auch neue Rad-/Reifenkombinationen für die bayerische Oberklasse erhältlich: Etwa die COR.SPEED Arrows-Felge mit Higloss Black Polished Inox Lip-Finish in 8,5x20 Zoll (474 Euro) und 10x20 Zoll (503 Euro) mit Bereifung in 245/35R20 respektive 275/30R20. Alternativ steht die COR.SPEED Deville-Felge im Finish Silver Brushed Surface in 9x20 Zoll (449 Euro) und 10,5x20 Zoll (479 Euro) zur Auswahl, die ebenfalls mit Reifen in 245/35R20 bzw. 275/30R20 bezogen wird.In technischer Hinsicht lässt sich mit Hilfe eines KW Variante 3-Gewindefahrwerks (ab 1.999 Euro) eine Tieferlegung von 50/40 mm herbeiführen. Des Weiteren sorgt auf Wunsch eine Eisenmann-Auspuffanlage für einen ansprechenden Sound.Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 26D-72141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de