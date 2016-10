Weine für den Herbst und Wildspezialitäten aus dem Herbst

Württemberg ist bekannt für seine Weine, ganz besonders für die herausragenden Rotweine. Die neue Weinkarte des Erlebnishotels Krauthof bietet so u.a. die wunderbaren Weine des bekannten Weingutes Graf Adelberg Auf Burg Schaubeck in Steinheim-Kleinbottwar.So derund denund den „warten auf Weinkenner, die in geselliger Gastlichkeit einen richtig guten Tropfen genießen möchten. Seit fast 700 Jahren wird auf Burg Schaubeck und seinen Lagen Wein angebaut.„Ein Grund genug“, sagt Geschäftsführer Peter Kraut, „die hocharomatischen und heimischen Weine unseren Gästen im Restaurant und Hotel anzubieten.“Auch die bekannte Privatkellerei von Rolf Willy ist mit einer beachtlichen Auswahl an charakterstarken Weiß- und Rotweinen präsent.Und natürlich auch internationale Weine aus Spanien, Frankreich und Argentinien dürfen nicht fehlen.Das Hotel Krauthof bietet neben seinem Restaurant auch angenehme Aufenthalte für Wanderer, Freizeitsportler und Kultur- und Kunstfreude der Barockstadt. www.goo.gl/j3MN7j