Wohin als Widder, Stier oder Waage reisen? Das HolidayCheck Reisehoroskop 2017

Wenn Steinböcke 2017 in den Urlaub fahren, dann nicht selten mit einem schlechten Gewissen: Einfach mal genießen ist nicht unbedingt ihr Ding. Da sie äußerst anspruchsvoll sind, gibt es häufig Ärger, wenn der Wein zu warm oder die Suppe zu kalt ist. Da Steinböcke keine Experimente mögen, wählen sie gerne klassische Urlaubsziele. Diese muten ihnen keine allzu große Exotik zu. Urlaubsfeeling pur und echten Service vor Ort setzen sie stets voraus. Beste Urlaubspartner: Mit dem Skorpion geht der Steinbock auf Reisen durch dick und dünn; die Jungfrau achtet mit ihm gemeinsam auf Qualität und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.HolidayCheck Urlaubstipp: Das Fünf-Sterne-Hotel Hipotels Hipocampo Palace & Spa in Cala Millor auf Mallorca, für sieben Nächte, Suite mit Halbpension, inklusive Flug ab ca. 1.200 Euro pro Person.Der erlebnishungrige Wassermann braucht 2017 viel Ansprache. Sein Wunsch nach Gesellschaft und ständiger Abwechslung wird an einem Fernreiseziel am besten erfüllt. Originelle Reiseziele und Aktivitäten wie Tauchen in einem Korallenriff, eine Expedition durch den Amazonas und Karneval in Rio lassen sein Herz höherschlagen. Heiterkeit, Sonne und exotische Drinks wirken im kommenden Reisejahr Wunder: So ist der Wassermann 2017 einem Ferienflirt nicht abgeneigt. Eine Strandpromenade ist der perfekte Ort, um neue Kontakte zu knüpfen.Beste Urlaubs-Partner: Während der Löwe mit den Wassermännern um die Wette flirtet, taucht der Fisch mit ihm gemeinsam ab, um in einem Meer von Gefühlen zu baden.HolidayCheck Urlaubstipp: 20-tägige Rundreise durch Brasilien , inklusive Anreise, ab ca. 4.600 Euro pro Person. Highlights der Reise sind unter anderem Sightseeing in Rio, Entdeckungstouren durch Regenwald und Amazonas und der Besuch der Iguazú-Wasserfälle.Phantasievoll und voller Träume planen Fische 2017 ihren Urlaub. Ein festes, vorgegebenes Programm würde sie bedrücken. Stattdessen heißt es einfach mal drauflosfahren und sich überraschen lassen, wohin die Reise führt! Fische werden ihrem Namen im nächsten Reisejahr mehr als gerecht: Sie lieben das Wasser und möchten auch im Urlaub nicht darauf verzichten. So träumen sie von einsamen Buchten mit kleinen Restaurants. Auch wenn sie gerne unterwegs sind, sollten Fische 2017 auf ausreichende Entspannung achten. Beste Urlaubspartner: Mit dem Krebs teilen sie die große Liebe zum Meer; mit der Waage schwelgen sie in romantischen Stimmungen. Der Stier ist ein angenehmer Reisepartner und lässt den Fisch am Morgen länger schlafen.HolidayCheck Urlaubstipp: Übernachten im Vier-Sterne-Hotel Agali Houses auf Sontorin ab ca. 140 Euro pro Person und Nacht.Power und Abenteuer pur stehen 2017 beim Widder auf dem Plan. Widder sind gerne auf Achse und sagen zu abenteuerlichen Entdeckungstouren nicht nein. Absolut furchtlos schlagen sie sich ihren Weg durch das Dickicht des Dschungels. Alternativ darf es auch der Großstadt-Dschungel sein: Hauptsache, die Umgebung pulsiert und fordert sie heraus. Beste Urlaubspartner: Mit dem Steinbock sollte sich der Widder auf dem Dachgarten eines Luxushotels treffen; der Zwilling unterhält den Widder mit seinen Witzen und den aktuellsten Tipps für Restaurants und Bars.HolidayCheck Urlaubstipp: 13-tägige Rundreise ab San Jose, ab ca. 2.100 Euro, mit Eigenanreise. Beinhaltet einen Besuch des Monteverde Nebelwaldes, der Strände von Manuel Antonio, ein Wildwasserrafting, einmal per Seilbahn über den Regenwald und eine Bootstour.Einen Stier aus seinem heimatlichen Stall zu bewegen, ist 2017 eine Kunst. Dabei ist gerade er ein Mensch, der den Lebensgenuss erfunden haben könnte. Egal ob Kulturprogramm oder gutes Essen: Im Urlaub schaut der Stier nicht aufs Geld. Ein Verwöhn-Programm für Körper und Gaumen in gediegener, natürlicher Atmosphäre ist für ihn genau das Richtige. Wie wäre es also mit einem Berggasthof inmitten der weitläufigen Natur? Beste Urlaubs-Partner: Mit einem Krebs können Stiere um die Wette schlemmen, mit einer Jungfrau wird die Urlaubskasse nicht zu sehr strapaziert und mit dem Fisch werden sie verschiedenste Eindrücke genießen und die schönsten Stunden verleben.HolidayCheck Urlaubstipp: Sieben Übernachtungen mit Halbpension im Fünf-Sterne-Hotel Wellness- & Spa-Hotel Ermitage in Schönried, ab ca. 1.300 Euro pro Person.2017 werden bei Zwillingen häufig die Koffer gepackt. Sie sind nicht nur beruflich viel unterwegs, sondern auch privat leidenschaftlich gern auf Achse. Abwechslungsreich sollten die Reisen sein und viele neue Eindrücke eröffnen. Sport, Kultur, Entspannung, Genuss – am besten von allem etwas. Da es sie aber nirgends allzu lange hält, sind Zwillinge am besten auf Rund- oder Kurzreisen aufgehoben. Auch reisen Zwillinge gerne in einer Gruppe oder mit Freunden. Beste Urlaubs-Partner: Mit der Waage werden Gespräche auch nach zwei Wochen nicht langweilig und auch der Wassermann kennt keine Müdigkeit, solange es etwas Neues zu sehen gibt.HolidayCheck Urlaubstipp: 15 Nächte mit Oceania Cruises von Kapstadt über Maputo und Walvis Bay zurück nach Kapstadt, ab ca. 3.000 Euro pro Person.Der Krebs hat ein gefühlvolles Naturell und ist nicht gerne allein, weshalb er auch 2017 gerne mit Freunden verreist. Er fühlt sich am Wasser wohl – egal ob an der Adria, dem Bodensee oder dem Pazifischen Ozean. Vielleicht kennt er auch ein charmantes, familiäres Hotel an einem Ort, an den es ihn schon seit Jahren zieht. Der Krebs will sich wohlfühlen, träumen und sich in angenehmer Gesellschaft entspannen. Doch auch das Schlemmen wird bei ihm großgeschrieben. Beste Urlaubs-Partner: Der Löwe tingelt mit dem Krebs durch die Schlosshotels dieser Welt. Einen Urlaub der besonderen Art verspricht die Reise mit dem Skorpion: Ein Märchen aus 1001 Nacht erwartet den Krebs.HolidayCheck Urlaubstipp: Zehn Tage All-inclusive im familiären Vier-Sterne-Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik in Zadar, ab ca.1.100 Euro pro Person, inklusive Flug.Um Löwen 2017 einen perfekten Urlaub zu bieten, braucht es nur Eines: von allem das Beste. Bei ihnen darf es ruhig luxuriös zugehen. Löwen stehen gern im Mittelpunkt und brauchen stets das eindrucksvollste Hotel am Platz – egal, ob sie auf Safari gehen oder nur Faulenzen möchten. Sie reisen gerne an die Tummelplätze des internationalen Jet Set und gehen in exklusiven Boutiquen und Edelkaufhäusern auf Shoppingtour. Beste Urlaubspartner: Der Schütze lockt den Löwen auf seine Luxus-Yacht. Mit dem Steinbock zusammen kann er den exklusivsten Einkaufsbummel aller Zeiten erleben.HolidayCheck Urlaubstipp: Das Fünf-Sterne-Hotel Crowne Plaza Salalah , mit Flug, Transfer, Vollpension ab ca. 2.000 Euro pro Person, für sieben Übernachtungen.Der Ballermann auf Mallorca ist 2017 nichts für Jungfrauen. Ihnen ist stattdessen eher nach Kultur und anspruchsvoller Umgebung zumute. Eine Trekkingtour in den Himalaja sollte es allerdings auch nicht sein, schließlich schätzen Jungfrauen gepflegte Hotels mit sauberen Bädern und blütenweißen Betten. Sie planen ihren Urlaub gerne lange im Voraus und lassen sich durch einen verspäteten Abflug schnell aus der Ruhe bringen. Beste Urlaubs-Partner: Mit dem Stier zusammen entdecken sie endlich die sinnliche Seite in sich. Der Skorpion führt mit der Jungfrau tiefsinnige Gespräche über die Kultur des Reiselandes und mit dem Fisch macht die Jungfrau einen Meditationskurs.HolidayCheck Urlaubstipp: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Gloria Palace Royal Hotel & Spa in Puerto Rico auf Gran Canaria, für ab ca. 780 Euro pro Person, inklusive Flug, Transfer und Halbpension.In welches Land und in welches Hotel sollen die Waagen 2017 bloß reisen? Wie wird das Wetter am Zielort sein? Hoffentlich nicht zu kalt und erst recht nicht zu warm! Es ist gut, wenn Waagen einen entschlusskräftigen Partner an ihrer Seite haben, der sich für ein Hotel mit erlesener Einrichtung und einer exzellenten Küche entscheidet. Auch Schwimmbad und Sauna werden der Waage gefallen, denn sie liebt es, sich zu pflegen. Am Abend freut sie sich dann auf entspannte, gesellige Runden. Beste Urlaubspartner: Der Krebs kann ein einfühlsamer Begleiter sein, der Wassermann nimmt der Waage spontan alle Entscheidungen ab und der Schütze lässt die Waage auch über den Urlaub hinaus vom großen Abenteuer träumen.HolidayCheck Urlaubstipp: Das Fünf-Sterne-Hotel Andreus Golf & Spa Resort in Sankt Leonhard, ab ca. 1.300 Euro für sieben Übernachtungen, mit Halbpension.Exotische Fernreisen haben es Skorpionen 2017 angetan. Magische Orte wie Pyramiden und Tempel oder das Wracktauchen ziehen ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie entwickeln Berührungsängste mit Menschenmassen und entscheiden sich deshalb häufig gegen Pauschalreisen. Stattdessen bewegen sie sich auf eigene Faust und haben eine sichere Spürnase für Geheimtipps. Ihr Instinkt führt die Skorpione an einen einsamen Strand, zu dem alten, weisen Fischer am Meer und vielleicht sogar zu einem versunkenen Schatz.Beste Urlaubspartner: Der Steinbock hat nichts dagegen, sich mit dem Skorpion in eine einsame Hütte zurückzuziehen und der Fisch spielt gerne den "Reisepsychologen“ für den emotionalen Skorpion.HolidayCheck Urlaubstipp: Als Startpunkt für die individuelle Reise durch Thailand eigenet sich das Vier-Sterne-Hotel Eastin Grand Hotel Sathorn , ab ca.44 Euro pro Person, pro Nacht.Die Globetrotter vom Dienst können 2017 nicht genug Urlaub bekommen. Schützen lieben ferne Länder, fremde Kulturen und wilde Natur. Reisen müssen abenteuerlich und lässig sein. So kommen sie gelegentlich mit einer Jeans im Gepäck aus. Sie improvisieren und sind am liebsten spontan unterwegs. Im Geiste sind sie Piraten und so zieht es sie in die Karibik, in die Südsee und auch in den südostasiatischen Raum. Beste Urlaubs-Partner: Der Zwilling ist Weltmeister im Kofferpacken und zieht mit ihnen an einem Strang. Der Wassermann begeistert den Schützen mit seiner Spontanität.HolidayCheck Urlaubstipp: Das Vier-Sterne-Hotel NH Capri La Habana als Ausgangspunkt für die Entdeckungsreise durch Kuba, ab ca. 100 Euro pro Nacht und Person, mit Frühstück.