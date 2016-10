Online-Händler und Touristik: Das sind die meist bewerteten Branchen in Deutschland

Ein Großteil an Produkten, Dienstleistungen und Sharing-Angeboten lässt sich heute online bewerten – ob auf speziellen Bewertungsportalen oder auf Anbieter-Webseiten. Eine aktuelle Studie von HolidayCheck zeigt:So gaben fast 70% der Umfrageteilnehmer an, bereits Kaufprozesse über Plattformen wie Amazon oder eBay im Netz beurteilt zu haben.Mit mehr als 60% ist der Anteil derer, die beispielsweise ihr Urlaubshotel oder ihre Ferienwohnung bewertet haben, ähnlich hoch.Auf den Plätzen drei und vier folgen, wenn auch deutlich abgeschlagen, die Bereiche Restaurants, Cafés und Bars (knapp 40%) und Elektronikartikel (37%).Kleidungsstücke sowie das Themenfeld Ärzte, Kliniken und Therapeuten wurden bereits von etwa einem Drittel der Befragten bewertet.Über den Status Quo hinaus zeigen die Umfrageergebnisse ein enormes Zukunftspotenzial für Online-Bewertungen. Für viele bisher eher selten bewertete Themenfelder besteht großes Bewertungsinteresse bei den Befragten. So können sich 66% vorstellen, künftig auchzu beurteilen. 64% möchten ihre Meinung zuim Netz kundtun und auch der Bereichbirgt mit 63% große Wachstumschancen im Bereich Bewertungen.Im Rahmen der repräsentativen Studie „Psychologie des Bewertens“ hat HolidayCheck imin Deutschland zum Thema Online-Bewertungen befragt. Neben der Rolle von Bewertungen im Alltag und den am häufigsten bewerteten Themengebieten wurden auch die Aspekte Motivation der Verfasser und Vertrauen in Internet-Meinungen beleuchtet. Die vollständige Studie finden Sie hier.