Gesamtnote 2,4: HolidayCheck mit bestem Stiftung Warentest-Ergebnis unter den Reisevermittlern

Punkten konnte das Bewertungs- und Buchungsportal vor allem in den Kategoriensowie: Mit den Noten „Sehr gut“ (1,2) bzw. „Gut“ (1,8) schnitt HolidayCheck jeweils am besten unter den acht getesteten Vermittlern ab. Besonders positiv fielen dabei die Unterkategorien Reisesuche, Verfügbarkeit von Angeboten, Preisstabilität der Angebote und der Stornierungsvorgang ins Gewicht.Im Hinblick auf die individuelle und passgenaue Urlauber-Beratung und die Website zeigen die Ergebnisse der Stiftung Warentest Optimierungspotenziale auf.Informationen zum Test: Im Rahmen des Tests „Reiseportale“ hat Stiftung Warentest zwischen August und November 2016 14 Online-Buchungsportale für Pauschalreisen in den Kategorien „Suche und Ergebnisdarstellung“, „Buchen und Stornieren“, „Beratung“, „Website“ sowie „Mängel in den AGB“ geprüft. Sieben der 14 Portale erhielten das Qualitätsurteil „Gut“. Die Ergebnisse wurden am 22. Dezember 2016 in der Ausgabe 1/2017 veröffentlicht.