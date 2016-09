Deutsche und Schweizer lieben Hotels in Österreich

In den zurückliegenden Sommermonaten gingen über 280.000 Bewertungen beim Urlaubsportal HolidayCheck ein. Der Großteil der deutschen Urlauber (89%) konnte die besuchte Unterkunft guten Gewissens weiterempfehlen, nur etwa 11% rieten anderen Reisenden von ihrem Hotel ab. Besonders groß war das Sommerurlaubsglück 2016 für Deutsche und Schweizer im Nachbarland Österreich. Die Österreicher selbst bewerteten besonders Hotels auf den Malediven in diesem Sommer gut. Über alle Reiseziele hinweg ist die Zufriedenheit mit der Unterkunft am höchsten bei den älteren HolidayCheck Bewertern – die 26- bis 30-Jährigen beurteilten am kritischsten.



Urlaubsglück der Deutschen im Sommer 2016: Österreich vor den Malediven und Tansania



Wird die Hotelzufriedenheit auf Länderebene betrachtet, führt Österreich wie schon im Jahr 2015 die Liste an: Mit durchschnittlich 5,5 von maximal 6,0 zu vergebenden Sonnen und einer Weiterempfehlungsrate von 95% sorgten österreichische Hotels in den vergangenen Monaten für die höchste Zufriedenheit bei deutschen Gästen. „Die vielfältigen Unterkünfte im Nachbarland, die Familien, Paare und Aktivurlauber ebenso wie Erholungssuchende anziehen, sind außerordentlich beliebt bei deutschen Urlaubern. Auch in diesem Sommer überzeugten sie nicht zuletzt durch Service, Gastfreundlichkeit und hochgelobte Hotelküchen“, so Stefan Schimanski, Director Sales bei HolidayCheck.



Platz 2 und Platz 3 gehen an die Hotellandschaft der Malediven und Tansanias – beide Länder mit ebenfalls 5,5 Sonnen bei einer geringeren Weiterempfehlungsrate. Das ostafrikanische Land verdrängt sogar die Trauminsel Mauritius auf den 4. Rang im Vergleich zum Vorjahr.



In einem Jahr, in dem sich Reisen im eigenen Land großer Beliebtheit erfreuten, befinden sich Unterkünfte in Deutschland mit einem Durchschnittswert von 5,1 Sonnen auf Platz 16 des Rankings.



Das bei deutschen Urlaubern nicht nur in diesem Jahr überaus beliebte Sommerreiseziel Spanien erhielt 4,9 Sonnen für seine Hotellandschaft, Unterkünfte in der Türkei im Schnitt 5,2 und in Griechenland 5,1 Sonnen.1



Auch Schweizer Reisende loben Österreich, Österreicher selbst die Malediven



Auch bei Schweizer Urlaubern stehen österreichische Hotels auf Platz 1 der Zufriedenheitsskala (5,6 Sonnen). Auf Platz 2 folgt das eigene Land vor den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bei den Österreichern führen die Malediven das Ranking an, dicht gefolgt von Unterkünften in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im eigenen Land.



Höchste Zufriedenheit bei den ältesten Bewertern, 26- bis 30-Jährige am kritischsten



Die im Schnitt positivsten Bewertungen deutscher Urlauber gingen von den ältesten HolidayCheck Usern ein: Nutzer im Alter von über 70 Jahren äußerten sich unabhängig vom Reiseziel besonders positiv – mit einer Weiterempfehlungsrate von 94% und im Schnitt 5,3 Sonnen. Ein glückliches Händchen bei der Hotelwahl scheint mit dem Alter in Zusammenhang zu stehen – dies bestärken auch die zweitbesten Werte der Nutzer zwischen 60 und 70 Jahren. Am kritischsten hingegen bewerten Urlauber zwischen 26 und 30 Jahren – sie vergaben ihren Hotels in den vergangenen Monaten im Schnitt nur 4,9 Sonnen.



1Datenbasis: HolidayCheck-Bewertungen deutscher Reisender, eingegangen in den Monaten Juli, August und September 2016; mindestens 90 empfangene Bewertungen pro Urlaubsziel.

