HannoverKongress: Mit neuer Online Location-Suche auf der IBTM world in Barcelona!

Ob Tagung, Kongress, Produktpräsentation oder private Feier: Eine neue Online Location-Suche führt bei der Recherche des passenden Veranstaltungsortes in der Region Hannover ab sofort noch schneller zum Ziel.



Das nächste Kick-off Meeting im Wasserschloß, die Fahrzeugpräsentation neben den Elefanten im Erlebnis-Zoo Hannover, das große Firmenjubiläum im Museum oder die Weihnachtsfeier in einer Scheune – diese und viele weitere Möglichkeiten bietet das Locationangebot in der Region Hannover. Mit vielen neuen Suchkriterien, wie Lage, Anzahl der Teilnehmer, historische oder moderne Räumlichkeiten oder Art der Veranstaltung ist die neue Location-Suche von HannoverKongress ab sofort online.



Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH fasst zusammen: „Das neue Angebot von HannoverKongress strukturiert unsere zahlreichen und individuellen Veranstaltungsorte noch besser und soll Firmen, Agenturen und Privatpersonen dabei helfen, einfach und schnell die passende Location zu finden!“



Neben dem Online Portal zur Hotel- und Privatzimmerbuchung und den Möglichkeiten Stadtführungen und weitere Gruppenangebote online zu buchen, ergänzt die neue Location-Suche den rundum Service am Messe- und Kongressstandort Hannover. Bei den Anfragen ist eine kontinuierliche Steigerung messbar und schon jetzt ist der Kongress- und Veranstaltungskalender für 2017 in Hannover prall gefüllt.



Hannover auf der IBTM world in Barcelona



The Meeting Planet: HannoverKongress, die Deutsche Messe AG und das Hannover Congress Centrum stellen gemeinsam die Vorteile und Möglichkeiten des Standorts Hannover auf der IBTM world vor. Im Fokus steht dabei neben der zentralen Lage und hervorragenden Infrastruktur besonders der umfassende Service aus einer Hand, den HannoverKongress unter anderem mit der neuen Online-Suche und den Congress Selected Hotels bietet. Neben der IMEX in Frankfurt ist die IBTM world Barcelona eine der bedeutenden Messen für die Konferenz-, Incentive- und Geschäftsreise-branche. Insgesamt präsentieren sich vom 29.11. bis zum 01.12.2016 knapp 5.000 Aussteller aus über 100 Ländern den ca. 16.000 Fachbesuchern. Alle wichtigen europäischen und internationalen Destinationen, Hotels, Locations und Dienstleister sind vertreten und bieten den Besuchern die Möglichkeit, sich über die neuesten Produkte und Dienstleistungen zu informieren, neue Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu pflegen sowie sich durch Seminare weiterzubilden.









Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers