Srompreise der GGEW AG bleiben stabil günstig

Bensheim. Die GGEW AG hält die Strompreise zum 1. Januar 2017 stabil, obwohl die EEG-Umlage und andere staatliche Abgaben im kommenden Jahr erhöht werden. „Der Kunde steht für uns immer im Mittelpunkt. Wir bleiben einer der günstigen Energieanbieter“, betont Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG. Sinkende Beschaffungs- und Bezugskosten sowie Effizienzsteigerungen bei der GGEW AG machen diese Entscheidung möglich. „Damit unterstreichen wir einmal mehr die Leistungsfähigkeit der GGEW AG“, so Hoffmann.Seit vier Jahren hat die GGEW AG die Strompreise nicht erhöht, zum 1. Januar 2015 hat sie die Strompreise sogar gesenkt. „Wir stehen seit vielen Jahren für langfristig günstige Preise – unsere Tarife bleiben generell preiswerter als die unserer Hauptwettbewerber in Südhessen“, erklärt Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services GGEW AG. „Zahlreiche Auszeichnungen und Siegel bestätigen unsere Qualität in puncto Service und Angebot“, so Babylon weiter.Ein wichtiger Grund für die attraktive Preisgestaltung der GGEW AG ist ein geschickter Einkauf des Tochterunternehmens GGEW Trading Lampertheim GmbH. Das Unternehmen ist konzernunabhängig und garantiert eigene Zugänge zu den europäischen Energiemärkten. Davon profitieren die Kunden der GGEW AG seit Jahren.Eine „Strompreisbremse“ bietet das Produkt „DEIN GGEW SONNENDACH“. Mit diesem Modell können Hausbesitzer eine Photovoltaikanlage – wenn gewünscht auch mit Stromspeicher – von der GGEW AG pachten. Je mehr Strom vom eigenen Dach verbraucht wird, desto geringer fällt die Stromrechnung aus. Zum anderen erhalten Anlagenbetreiber für jede nicht selbst verbrauchte Kilowattstunde Solarstrom, die sie in das öffentliche Netz einspeisen, eine gesetzlich garantierte Vergütung in Höhe von aktuell rund 12 Cent.Für alle Fragen rund um die günstigen Tarife stehen den Kunden die Mitarbeiter des GGEWKundenservice telefonisch unter 06251 1301-450 und per E-Mail über kundenservice@ggew.de zur Verfügung. Weitere Informationen: www.ggew.de