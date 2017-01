Deutsche Weinstraße für Entdecker und Weinliebhaber

„Die Deutsche Weinstraße ist für Genießer und Naturliebhaber ein besonders interessantes Reiseziel , sowohl für Radreisen, Weinreisen oder auch Kurztrips. Auch im Jahr 2017 haben wir spannende und genüssliche E-Bike Ausflüge, geführte Sternradreisen oder Pedelec-Radurlaube an verschiedenen Orten in der Pfalz im Programm“, sagt Norbert Arend von genussradeln-pfalz. „Gerade für Leute, die nur wenige Tage in der Pfalz verbringen wollen, bieten sich organisierte Radtouren von Veranstaltern an, die Land und Leute und natürlich die Region kennen an. “



Gründe für organisierten und geführten Ausflug oder Standort-Radurlaub?



Häufig fehlt die Zeit für eine gründliche Vorbereitung. Diese Vorbereitung ist besonders wichtig, wenn nur einige wenige Tage zur Verfügung stehen um eine Region zu erleben und zu entdecken. Ist man in der Region angekommen, muss man sich mit Kartenlesen beschäftigen und überlegen, welche besonders schönen Wege führen zu den einzelnen Winzerdörfern und den interessanten Sehenswürdigkeiten. Eine weitere Frage ist, wo gibt es die interessanten und empfehlenswerten urigen und originellen Weinstuben und Straußwirtschaften. Für viele Besucher ist eine Erlebnisweinprobe beim Winzer wichtig - auch die Frage , wie organisiere ich den Transfer um die Weine unbeschwert ausgiebig verkosten zu können. Nicht wenige Besucher wünschen auch umfassende Informationen über Land und Leute, Pfälzer Spezialitäten oder den Weinbau.



genussradeln-pfalz ist als Reiseveranstalter und Eventagentur ausschließlich in der Pfalz tätig.



„Wir sind seit unserer Gründung vor acht Jahren ausschließlich in der Pfalz und hier speziell an der Deutschen Weinstraße tätig. Wir kennen Land und Leute, die unterschiedlichen Genussanbieter, die originellsten und urigsten Straußwirtschaften , besonders schöne Radwege, die interessantesten Sehenswürdigkeiten und letztlich alle Geheimtipps“, schmunzelt Arend selbstbewusst. „ Als Begleiter werden auch ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region eingesetzt, die über eine hohe Pfalzkompetenz verfügen und die ihre Tätigkeit mit Spaß und Freude machen.“



Genussradeln als Betriebsausflug, Incentive, Rahmenprogramm und Teambuilding mit Elektrorädern



Immer mehr Betriebe, Praxen und Büros entdecken die Deutsche Weinstraße als Ausflugsziel. „Dem tragen wir natürlich Rechnung. Wir bieten speziell für diese Gruppe interessante Ausflüge mit unterschiedlichen Genussangeboten an. Für diese Radtouren stehen uns auch genügend Pedelecs zur Verfügung, damit jeder Mitarbeiter mitradeln kann und was wichtig ist, sich die Mitarbeiter beim Ausflug gut unterhalten können“. informiert Norbert Arend.



