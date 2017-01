FreshBox48® - Praktische Aufbewahrungsbox für saubere Lagerung des Pinsels

Am Anfang aller Neuentwicklungen für innovative Produkte stehen bei Nespoli nach getätigter Marktforschung drei wesentliche Faktoren im Vordergrund: Neben Leistungsfähigkeit und Qualität des Produkts muss auch eine einfache und kundennützliche Anwendung gegeben sein. Häufig dauern Malerarbeiten mehr als einen Tag an und während den Arbeitspausen muss der Pinsel sinnvoll gelagert werden. Denn schon nach einem leichten Antrocknen verliert der Pinsel bereits seine Streichqualität und das Vertreiben der Farbe wird zum einem Problem. Nespoli bietet dafür eine innovative und clevere Lösung an. Die FreshBox48® ist eine praktische Aufbewahrungsbox und ermöglicht so eine saubere Lagerung in Arbeitspausen und schützt den Pinsel vor dem Austrocknen bis mindestens 48 Stunden.Die Aufbewahrungsbox lässt sich leicht öffnen und wiederverschließen.Dabei braucht der benutzte Pinsel nur in der Box abgelegt werden. Nach der Pause kann der Pinsel sofort wiederverwendet werden. Einem perfekten Streichergebnis steht somit nichts mehr im Wege.