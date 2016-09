Schallschutz-Dachfenster - damit Sie nachts Ihre Ruhe haben

Ausreichend Schlaf und vor allem ausreichend guter Schlaf ist für die Regeneration des menschlichen Gesundheitsapparates ein wesentlicher und häufig vernachlässigter Faktor. Im Liegen kann sich die Wirbelsäule von den Strapazen des Tages erholen und Geist und Körper tanken lebenswichtige Energien. Internationale und nationale Gesundheitsorganisationen und Ärzteverbände empfehlen eine Ruhe- bzw. Schlafphase von um die acht Stunden am Tag und warnen gleichzeitig vor zu wenig Schlaf. Wer regelmäßig weniger als sechs Stunden Schlaf bekommt, der riskiert nach Einschätzung der Experten sein geistiges und körperliches Wohl. Dabei ist es in der heutigen schnelllebigen Zeit mit dem hohen Engagement in Beruf und Familie nicht unüblich, dass der Schlaf zu kurz kommt. Jeder kennt aber die Auswirkungen von Schlafmangel: Gereiztheit, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, ein geschwächtes Immunsystem bis hin zu Schmerzen in den Gliedern können negative Folgen von zu wenig Schlaf sein.



Damit Sie im Dachgeschoss gut und ruhig schlafen können, auch wenn Sie an stärker frequentierten Straßen, Bahntrassen oder sogar in Einflugschneisen von Flughäfen leben, hat FAKRO das Schallschutz-Dachfenster FTT R3 entwickelt, ein Dachfenster mit einem besonders guten Schallschutz. Die Dachfenster der FTT R3-Reihe sind speziell konstruierte Dachfenster mit einem nach Schallschutzaspekten optimierten Rahmen und Flügel sowie einem speziellen Schallschutz-Scheibenpaket in Dreifach-Verglasung mit besonders starker Außenscheibe und einer innenliegenden VSG-Verglasung, die dem Gesamtfenster ein bewertetes Schalldämm-Maß Rw von 42 Dezibel verleiht.



Damit erfüllen die Dachfenster die Schallschutzklasse 4 und machen das FTT R3 zum Schallschutz-Vorzeigefenster bei FAKRO.

Im Vergleich zu herkömmlichen Fenstern, die oft ein Schalldämm-Maß von um die 29-30 Dezibel haben, wird der Schall um 50-60% reduziert.



Es gilt: Je höher das Schalldämm-Maß, desto besser der Schallschutz und desto besser der Schlaf.



Zudem bietet die hervorragende R3 Dreifachverglasung neben den guten Schallschutz-Eigenschaften auch eine sehr gute Thermoisolierung, die dem Gesamtfenster einen



Wärmedurchgangskoeffizienten Uw von 0,81 W/m²K verleiht. Sie schlafen also nicht nur ruhig sondern sparen auch nebenher wertvolle Heizenergie.

Schallschutz-Dachfenster FTT R3 von FAKRO gibt es in 19 Standardgrößen von 55x98 bis hin zu 114x160 und 134x140 cm.



Über die FAKRO Dachfenster GmbH

FAKRO ist ein Familienunternehmen, das im Jahre 1991 gegründet wurde und sich seither als Hersteller von Dachflächenfenstern, Ausstiegsfenstern, Flachdachfenstern, Dachfensterzubehör, Bodentreppen und Solarthermie am Markt präsentiert. In seiner Organisation besteht die FAKRO Gruppe aus dem Stammsitz mit angrenzender Produktion in Nowy Sacz, Polen und einer Vielzahl von Tochter-Vertriebsfirmen innerhalb und außerhalb von Europa. In Europa werden FAKRO Produkte in allen Ländern vertrieben, insbesondere in Polen, Russland und der Ukraine hat FAKRO einen sehr großen Marktanteil. Die Herstellung von Dachflächenfenstern in Europa umfasst etwa 500.000 Dachflächenfenster pro Jahr. Auch in Deutschland verzeichnet FAKRO seit Jahren einen stetig steigenden Absatz. Die Produkte und der umfassende Service von FAKRO werben damit ebenso um Vertrauen beim Kunden wie die CE-Kennzeichnung als maßgebliche Zulassungsbedingung, mit der ein Produkt auf dem EU-Markt vertrieben werden darf oder das anerkannte TÜV-Prüfzeichen für die gängigen Standard-Dachfenster aus dem breit gefächerten FAKRO-Sortiment.

