E.ON übernimmt Fernwartung für Photovoltaikanlagen: Rundum-Service für den eigenen Ökostrom Management von zentralem Standort in München aus / Partnerschaft mit Augsburger Firma meteocontrol

Für Besitzer von Photovoltaikanlagen wird die umweltfreundliche Stromerzeugung jetzt noch einfacher. Denn den Betrieb, die Steuerung und die Überwachung ihrer Anlagen übernimmt jetzt E.ON. In München hat der deutsche E.ON-Vertrieb dafür eine Leitwarte eingerichtet, mit der sich Photovoltaikanlagen professionell managen lassen. Damit baut der Energieanbieter neben dem Vertriebsgeschäft neuer Solarlösungen auch den Service für neue und bestehende Photovoltaikanlagen jeder Größenordnung weiter aus. Solche maßgeschneiderten Kundenlösungen sind neben der Erzeugung von Erneuerbarer Energie und Energienetzen Kernbestandteil der neuen Strategie von E.ON.



„Mittlerweile kümmern wir uns deutschlandweit bereits um mehr als 230 Anlagen, die rein rechnerische eine mittelgroße Kleinstadt ein ganzes Jahr mit Strom versorgen könnten“, erklärt Matthias Krieg, Leiter PV Wartung/Services bei der EON Energie Deutschland. „Dank unseres zentralen Monitorings können wir die zuverlässige Betriebsführung sowohl für kleinere Anlagen auf Firmendächern als auch für große Solarparks sicherstellen. Uns ist zudem wichtig, auf bewährte Technik aus Deutschland zurückzugreifen. Der Virtuelle Leitstand der meteocontrol GmbH ermöglicht uns die effiziente und zentrale Überwachung unseres stetig wachsenden Portfolios. “



Der Virtuelle Leitstand VCOM dient nicht nur der Analyse der eingehenden Alarmmeldungen, sondern auch dem gesamten Störfallmanagement. Dank einer präzisen und intelligenten Fehlererkennung können die Ursachen innerhalb kürzester Zeit ausgemacht und der Aufwand für eine mögliche Vor-Ort-Wartung auf ein Minimum reduziert werden. „Mit dieser Monitoringlösung bietet E.ON dem Kunden auf jeden Fall eine langfristig sichere und in allen Prozessschritten optimierte Betreuung“, erläutert Martin Schneider, Geschäftsführer der meteocontrol. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, denn daraus ergeben sich zudem Synergien für ein weltweit skalierbares Modell zur Renditeoptimierung von PV-Anlagen.“



Die Kunden der E.ON Energie Deutschland können über eine personalisierte Website auf die eigenen Daten zugreifen. Die Investorenansicht mit den wichtigsten Kennzahlen macht die Vorteile der professionellen Betreuung transparent.

