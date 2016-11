Den Jahreswechsel feiern, wo es am schönsten ist

Silvester noch nichts vor? Lust auf eine Familienreise mit tollem Programm? Dann nichts wie hin in die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern. Sechs Häuser von der Müritz bis zur Ostsee bieten über den Jahreswechsel Komplettangebote für Familien an, die Silvester in Gemeinschaft erleben möchten. Zusammen mit den anderen Gästen erleben sie an verschiedenen Standorten Silvesterarrangements mit abwechslungsreichen Programmbestandteilen. Sichern Sie sich die letzten freien Plätze, zum Beispiel in der Jugendherberge Greifswald!:In Greifswald lässt sich der Jahreswechsel besonders abwechslungsreich gestalten. Dem Unternehmungsdrang sind dabei keine Grenzen gesetzt. Bei der Stadtrallye geht es einmal quer durch die Hansestadt, auf Spurensuche in die schönsten Ecken Greifswalds. Und wer Lust hat, kann der Insel Rügen oder Usedom auch noch einen Besuch abstatten. Beim abendlichen Spaziergang im Lichterschein von Wieck nach Greifswald wird es mystisch-romantisch – eine gute Einstimmung für Silvester. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Silvesterbuffet und Neujahrsbrunch lassen keine Wünsche offen. Drei Übernachtungen mit Halbpension vom 29.12.16 - 01.01.17 kosten ab 139 Euro pro Person, 3-5-Jährige zahlen nur 79 Euro. Verlängerungsnächte sind zusätzlich buchbar.Alle verfügbaren Zimmer und Silvester-Angebote werden auf www.jugendherbergen-mv.de/... vorgestellt.