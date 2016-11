Die Mitfahrgelegenheit für Gegenstände

Das Karlsruher Startup Courito bringt Reisende und Wünschende zusammen und ermöglicht so einen weltweiten, privaten Lieferservice.



Wer kennt das nicht? Man möchte gerne sofort das neue Kindle, iPad oder die GoPro besitzen, muss aber noch auf das deutsche Release-Datum warten? Oder es wird eine Spezialität aus einem Land vermisst, wie beispielsweise die Lieblingscreme, welche es nur dort zu kaufen gibt?

Die App Courito von dem gleichnamigen Startup aus Karlsruhe löst dieses Problem nun und ermöglicht nebenbei Reisenden auf einfache Weise Geld zu verdienen.



„Im Prinzip funktioniert unsere App wie eine Mitfahrgelegenheit, nur eben für Gegenstände und nicht für Personen.“ so Torben Büge, Gründer und Geschäftsführer von Courito.



Funktionsweise

Möchte man etwas mitgebracht bekommen, so kann man einen Wunsch in der App hinterlegen sowie den Betrag, welchen man für den Mitbring-Service zu zahlen bereit ist. Auf der anderen Seite können Reisende in der App natürlich auch ihren aktuellen Ort oder das Ziel hinterlegen und sich zum privaten Kurier für Produkte machen. So signalisiert der Reisende, dass noch Platz im Gepäck für einen Wunsch frei ist und kann sich auf diese Weise etwas dazuverdienen.

Neben der vertrauensvollen Wunscherfüllung hat dies natürlich den positiven Nebeneffekt für die Umwelt, da bereits bestehende Verbindungen zum Transport genutzt werden.



Direkte Kommunikation

Zusätzlich zu dem Vernetzungsgedanken ermöglicht die App außerdem eine direkte Kommunikation zwischen Reisendem und Wünschendem, sodass der für beide Seiten optimale Preis vereinbart werden kann. Außerdem kann direkt über die App des Unternehmens via PayPal bezahlt werden, was zum einen eine sichere Zahlungsmöglichkeit darstellt, zum anderen die Bargeldsummen erspart.

Nach der Übergabe des Produktes können beide Parteien über die App bewerten, wie zufrieden sie mit dem Ablauf waren. Dies wiederum soll andere Nutzer bei der zukünftigen Wahl des persönlichen Kuriers unterstützen.



Mitte Mai neue Android und iOS-App

Der Gründer Torben Büge will Produkte weltweit verfügbar machen und Menschen auf einfache Weise Wünsche erfüllen. Daher gibt es seit Anfang November 2016 auch eine neue Version der App, die sowohl für Android als auch für iOS Nutzer verfügbar ist.

„Nur wenn wir vielen Menschen die Möglichkeit geben unseren Service zu nutzen, kann unsere Vision von einem weltweiten Lieferservice der Wünsche erfüllt, auch umgesetzt werden.“ so Torben Büge, Gründer von Courito. Wir arbeiten nun an der aktuellen Version, an Verbesserungen und an einem Portal, welches über das herkömmliche Internet aufrufbar ist. Wir freuen uns auch, bald ganz neue Features präsentieren zu können. So kommt jeder auf seine Kosten!

