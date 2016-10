Fachredaktion von Promobil: VancoFourSeason 2 ist Testsieger unter den Ganzjahresreifen

Die Fachzeitschrift Promobil führt traditionell den einzigen Reifentest mit Wohnmobil- und Transporterreifen durch. Gerade veröffentlichten die Fachleute aus Stuttgart ihren Test mit Ganzjahresreifen für Wohnmobile (Heft 11/16). Dazu prüften sie vier Produkte der viel gefahrenen Größe 235/65 R 16 C an einem Mercedes Sprinter. Ihr Fazit nach Fahrten auf verschneiten, nassen und trockenen Strecken: Testsieger ist der VancoFourSeason 2 von Continental, die Endnote lautete „Empfehlenswert“. Über den Reifen aus der Entwicklungsabteilung in Hannover hielten sie fest: „Kurze Bremswege und sicheres Handling auf Nässe, akzeptable Schneeeigenschaften, harmoniert gut mit dem Fahrdynamikregelsystem des Sprinter, sehr leiser Reifen“.



Der Transporter- und Wohnmobil-Ganzjahresreifen von Continental konnte vor allem durch sehr sichere Fahreigenschaften auf Nässe punkten – ein besonders wichtiges Kriterium, da nasse Fahrbahnen im Frühjahr, Sommer und Herbst drohen. Hier lieferte der Continental-Reifen Leistungen, die auf gleichem Niveau mit denen eines Referenz-Sommerreifens lagen. Auch auf trockener Fahrbahn führte er das Testfeld mit Bestwerten bei Spurwechsel, Lenkreaktion, Handling und Fahrkomfort an.



Zum Testbericht der Promobil gehörte auch eine grundsätzliche Empfehlung der Redaktion zum Gebrauch von Ganzjahresreifen. Sie seien keine Alleskönner, schreibt die Redaktion und empfiehlt ihre Nutzung nur dann, wenn Fahrten auf Schnee oder Eis im Zweifel auch verschoben werden könnten.



Die Reifen der VancoFourSeason-Produktfamilie werden in Größen zwischen 14 und 17 Zoll hergestellt, sie eigenen sich zur Montage an vielen Wohnmobilen und Transportern, die im ganzjährigen Betrieb sind.

