Continental: Doppelsieg bei Winterreifentests in Italien

Fachzeitschriften aus Italien küren WinterContact TS 860 und WinterContact TS 850 P zu Siegern

Magazin Quattroroute: WinterContact TS 860 ist bester Reifen auf nasser Straße und gut auf Schnee

Magazin Elaborare: WinterContact TS 850 P bietet gute Aquaplaningsicherheit, ist gut auf nasser Straße sowie gut im Schnee- und Trockenhandling



In ihrer abschließenden Bewertung lobten die Redakteure jeweils die hohe Ausgewogenheit beider Reifen. Während die Fachleute beim WinterContact TS 860 die „besten Fahrleistungen auf nasser Straße" und die guten Leistungen auf Schnee hervorhoben, lobten die Redakteure der „Elaborare" die gute Aquaplaningsicherheit, das gute Verhalten auf nasser Straße sowie das Schnee- und Trockenhandling des WinterContact TS 850 P.



Der WinterContact TS 860 und der WinterContact TS 850 P sind die beiden aktuellen Bei zwei unabhängig voneinander durchgeführten Winterreifentests der italienischen Fachpresse haben der neue WinterContact TS 860 und sein „großer Bruder“, der WinterContact TS 850 P, jeweils den ersten Platz belegt. Der WinterContact TS 860 fuhr bei der „ Quattroroute “ in der Größe 205/55 R 16 H auf den Spitzenplatz, bei der „ Elaborare “ siegte der WinterContact TS 850 P der Dimension 225/40 R 18. Bei beiden Tests prüften die Fachleute aus den Redaktionen die Fahrleistungen von Winterreifen europäischer, amerikanischer und asiatischer Reifenmarken. Das Testfahrzeug war bei „Quattroroute“ ein BMW 318d, bei "Elaborare“ ein Peugeot 308 GT. Die Reifentests sind in den aktuellen Ausgaben beider Magazine erschienen.In ihrer abschließenden Bewertung lobten die Redakteure jeweils die hohe Ausgewogenheit beider Reifen. Während die Fachleute beim WinterContact TS 860 die „besten Fahrleistungen auf nasser Straße“ und die guten Leistungen auf Schnee hervorhoben, lobten die Redakteure der „Elaborare“ die gute Aquaplaningsicherheit, das gute Verhalten auf nasser Straße sowie das Schnee- und Trockenhandling des WinterContact TS 850 P.Der WinterContact TS 860 und der WinterContact TS 850 P sind die beiden aktuellen Pkw-Winterreifenmodelle von Continental . Während der WinterContact TS 860 für Fahrzeuge der Kleinwagen- bis zur Mittelklasse entwickelt ist, eignet sich der WinterContact TS 850 P für größere, stärker motorisierte Pkw und Sportwagen. Beide Reifenmodelle stehen in einer breiten Lieferpalette für nahezu alle Pkw im Handel bereit.

