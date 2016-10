Wohndesign-Shop Connox für Anton Award in der Kategorie „Onlineshop international“ nominiert

Der österreichische Wohndesign-Shop connox.at, ein Ländershop des deutschen E-Commerce-Unternehmens Connox, ist für den Anton Award 2016 in der Kategorie „Onlineshop international“ nominiert. Die Auszeichnung würdigt besondere Leistungen von Online-Shops, Agenturen und Dienstleistern der E-Commerce- und Handelsbranche. Bei der Bewertung legen die Juroren Wert auf ein individuelles Einkaufserlebnis, Kundenorientierung und Nutzerfreundlichkeit.



Connox konnte mit der persönlichen Note sowie der Übersichtlichkeit und damit einfachen Bedienbarkeit seines Shops connox.at punkten. Auch rechtliche Aspekte, Full-Responsive-Design und Kundenservice waren Prüfbestandteile. Die Jury, E-Commerce-Experten aus der österreichischen Wirtschaft, wählte den seit 2015 bestehenden Ländershop gemeinsam mit vier weiteren internationalen Shops aus zahlreichen Bewerbern aus. „Dass wir ein Jahr nach Eröffnung des österreichischen Shops direkt für den Anton Award nominiert sind, ist natürlich eine besondere Ehre. Das zeigt uns, dass sich das Engagement und die Energie, die wir in eine nutzerfreundliche Bedienung und den Kundenservice stecken, lohnt“, freut sich Josi Schlichting, Koordinatorin der Internationalisierung der Connox GmbH.



Der Anton Award wird dieses Jahr zum dritten Mal verliehen, Gewinner der letzten Jahre sind namhafte Größen wie Hornbach und Würth. Im Rahmen des A-Commerce Days am 20.10.2016 in Wien zeichnet die E-Commerce-Beratung A-Commerce, Initiator des Anton Awards, sowohl Online-Händler als auch Agenturen und Dienstleister in insgesamt fünf verschiedenen Kategorien aus.



Sechs Jahre Erfahrung im internationalen Handel



Bereits seit 2010 versendet Connox sein Sortiment über connox.com weltweit. Damit verfügt der Shop über mehr als sechs Jahre Erfahrung im internationalen Handel. Für das Team um die Geschäftsführer Kristian Lenz und Thilo Haas ein großer Wettbewerbsvorteil. Über eigene Ländershops mit landesspezifischen Anpassungen möchte Connox den Einkaufskomfort für seine internationalen Kunden erhöhen. Der Anton Award zeigt, dass das Unternehmen mit seinem internationalen Engagement auf dem richtigen Weg ist. Das Unternehmen eröffnete nach connox.com und connox.at bereits drei weitere Ländershops in Europa. Noch 2016 sollen weitere folgen.

Über die Connox GmbH

Connox gehört zu den marktführenden deutschen Online-Shops für Wohndesign. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover führt auf connox.de, connox.com und in weiteren internationalen Shops mit mehr als 17.000 ausgewählten Produkten aus dem Premiumsegment ein breites Sortiment an prämierten Designobjekten, Designklassikern und anderen schönen Dingen für den Wohnbereich. Für das über 90-köpfige Team steht der Kunde im Fokus der täglichen Arbeit. Dieser profitiert von einer hohen Servicequalität, direkten Ansprechpartnern und einem modernen Shop, der sich an den Nutzergewohnheiten orientiert. Die eigenentwickelte Shop-Software ermöglicht eine hohe technologische Flexibilität und garantiert neueste Sicherheitsstandards.

