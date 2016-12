Connox betritt skandinavischen Markt – ein Wohndesign-Shop für Dänemark

connox.dk heißt die neue dänische Destination für die weltweit besten Designs. „Über den dänischen Shop können Dänen in Ihrer eigenen Sprache und Währung einkaufen. Preise in Kronen und Versandfreiheitsgrenzen gestalten den Einkauf transparenter. Auch die Lieferzeiten verringern sich für unsere Kunden aus dem Norden“, erklärt Josi Schlichting, Koordinatorin der internationalen Shops bei der Connox GmbH. Nicht nur für seine bestehenden Kunden möchte der Hannoversche Wohndesign-Händler die Einkaufsbedingungen verbessern: „Wohnen und Einrichten im modernen, minimalistischen Stil haben gerade in den skandinavischen Ländern einen sehr hohen Stellenwert. Auch viele unserer Designs haben dort ihren Ursprung. Daher versprechen wir uns mit dem neuen Shop natürlich auch, das internationale Geschäft auszubauen und Kunden anzusprechen, für die Connox aufgrund von Sprachbarrieren und Währungsunterschieden bislang keine Option war“, erklärt Josi Schlichting.Kein Launch lief so reibungslos – vielleicht, weil dies bereits der sechste internationale Shop des Wohndesign-Händlers und der vierte Launch 2016 ist. „Wir sammeln mit jedem neuen Ländershop Erfahrungen, diese nutzen wir für die jeweils nächste internationale Domain“, erklärt Josi Schlichting. Das zahlt sich aus: „Es war sehr schwierig einen Muttersprachler in Hannover zu finden, der unser Team unterstützen kann. Aber wir haben eine Kollegin gefunden und im Großen und Ganzen war es ein unproblematischer, unkomplizierter, reibungsloser Launch.“Der Shop ist neu, das Unternehmen nicht. So können sich die Dänen auf elf Jahre Erfahrung in Onlinehandel und Wohndesign verlassen – und damit auf einen reibungslosen Einkauf und eine fachkundige Designauswahl.Ein neues Jahr, neue Pläne. Ein weiterer Ländershop steht in den Startlöchern, er soll im ersten Quartal 2017 folgen. Auch danach hat das Hannoversche Unternehmen in Sachen Internationalisierung ambitionierte Pläne: „Mit connox.com können wir seit sieben Jahren wertvolle Erfahrungen über die Interessen und Kundenbedürfnisse in den verschiedenen Ländern sammeln“, erklärt Thilo Haas, Geschäftsführer der Connox GmbH, „Mit diesem Wissen möchten wir auf unsere internationalen Kunden zugehen und in erfolgversprechende Länder expandieren“. Schon jetzt liefert der Versandhändler weltweit.