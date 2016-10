Kreuzfahrt: Große Jobmesse kommt erstmals nach Berlin

Die Namen lesen sich wie das who is who der internationalen Kreuzfahrt- und Hotelbranche: Hapag Lloyd, TUI Cruises, MSC Kreuzfahrten, Viking oder die Hilton und Leonardo Hotels. Mehr als 150 Kreuzfahrtschiffe und 150 Hotels auf der ganzen Welt suchen am 17. November im Rahmen der „Cruise Jobs & Hotel Career Lounge“ erstmals in Berlin neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vom Animateur bis zum Zahlmeister und auch für Jobs, die auf den ersten Blick nicht auf Schiffen oder in Hotels erwartet werden: IT-Spezialisten, Bühnentechniker oder Bike Guides. Für interessierte Bewerber ist die Teilnahme kostenlos, lediglich eine vorherige Online-Registrierung ist notwendig.In den nächsten Jahren werden immer mehr neue Mitarbeiter für Jobs auf Hochsee- und Flusskreuzfahrtschiffen gesucht: Die Branche boomt, die Nachfrage an qualifizierten Crew-Mitgliedern steigt weiter an. 360.000 Arbeitsplätze hat die Kreuzfahrtbranche mittlerweile in Europa geschaffen. Bis zum Jahr 2019 entstehen 12 neue Kreuzfahrtschiffe. Die Folge ist eine hohe Nachfrage der Reedereien nach Personal.Auf diesen Bedarf reagiert Connect, Deutschlands größte Agentur für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften auf Kreuzfahrtschiffe, mit der „Cruise Jobs & Hotel Career Lounge. Die Jobmesse findet am 17. November 2016 zum ersten Mal in Berlin statt – mit konkreten Jobangeboten exklusiver, internationaler Reedereien und Hotels Die Besonderheit: Die Bewerber stellen sich bei der Messe ihren potentiellen Arbeitgebern persönlich vor. Die Chancen auf einen Vertrag an Bord eines Kreuzfahrtschiffes oder für ein Hotel sind daher für die Teilnehmer sehr hoch.• Gute Chancen für Berufsanfänger und QuereinsteigerGesucht werden Fach- und Führungskräfte aus unterschiedlichen Berufsfeldern gesucht, mit oder auch ohne Erfahrung in der Kreuzfahrtbranche – in vielen Positionen haben sowohl Berufsanfänger als auch Quereinsteiger gute Chancen. „Einige Bewerber unterzeichen sogar direkt vor Ort Vorverträge und können in wenigen Wochen an Bord gehen“, so Daniela Fahr, Veranstalterin der „Cruise Jobs & Hotel Career Lounge und Geschäftsführerin von Connect.Wichtig: Für Bewerber ist die Teilnahme an der „Cruise Jobs & Hotel Career Lounge kostenfrei, eine vorherige Online-Anmeldung allerdings notwendig.Mit vollständigen, aktuellen Bewerbungsunterlagen jedoch erforderlich. „Vorab klären wir ein einem Gespräch, welche Position angestrebt wird, ob sich diese Stellen in den Angeboten der anwesenden Reedereien finden, die Qualifikation der Bewerber dafür ausreicht und somit eine Teilnahme sinnvoll ist“, so Daniela Fahr.Zukünftige Crew-Mitglieder sollten idealerweise gute bis sehr gute Englischkenntnisse vorweisen können: „Auf den meisten Schiffen ist die Bordsprache Englisch. Einige Jobinterviews werden bei der Messe daher auch auf Englisch geführt“, weiß Daniela Fahr.Darüber hinaus können die Messe-Teilnehmer sich beim „Cruise Recruiting Day“ bei Vorträgen und Präsentationen über verschiedene Job-Profile, Reedereien sowie verschiedene Kreuzfahrtschiffe informieren.Termin: 17. November 2016 10:00 – 18:00 UhrOrt: Hannover Leonardo Royal HotelBerlin AlexanderplatzInformation und Anmeldung www.careerjoblounge.de Derzeit haben folgende Reedereien, Kreuzfahrt-Partner und Hotels ihre Teilnahme zugesagt:Kreuzfahrt-Branche: A-Rosa, Costa Kreuzfahrten, Edelweiss, Gsell & partner, Holland America Line, Hapag Lloyd, Hartding, Gebr. Heinemann, Ligabue, MSC Kreuzfahrten, Phoenix Reisen, River Advice, Seabourn, Seachefs, Steiner, TUI Cruises, VikingHotel-Branche: Hilton Frankfurt Airport, Hilton Garden Inn, Familotel, Heide Park Soltau, Lenoardo Hotels (ingesamt 157 Hotels)