Exklusiv im Homeshopping: CHANNEL21 erschließt dank Partnerschaft mit brillen.de neue Produktsparte

Neues Format „brillen.de – Die lokalen Optiker“ geht am 18. Oktober um 18 Uhr auf Sendung.

brillen.de ist im Bereich Brillen exklusiver Partner von CHANNEL21.

Das neue Format kombiniert für die Zuschauer die Vorteile des Homeshoppings mit denen eines persönlichen, lokalen Ansprechpartners.

Das Prinzip des innovativen Formats: Über lokale Retail-Händler wird die Customer Journey um einen zusätzlichen Bereich direkt am Point of Sale ergänzt. Dabei verfolgt brillen.de mit seinem innovativen Unternehmensansatz die echte Partnerschaft zu den lokalen Optikern. Nachdem die Zuschauer das Angebot von brillen.de bei CHANNEL21 gesehen haben, vereinbaren sie über das Callcenter ein persönliches Beratungsgespräch bei einem von über 600 erfahrenen und lokalen Optikern. Zum Angebot von "brillen.de - Die lokalen Optiker" gehören eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie mit zweimaligem Umtauschrecht innerhalb von 6 Monaten sowie eine Brillenversicherung gegen Sehstärkenänderung und Beschädigung jeglicher Art. Darin enthalten sind außerdem ein Sehtest nach Standardverfahren sowie eine individualisierte, dem Lifestyle angepasste Premium-Freiform-Gleitsichtbrille inklusive Superentspiegelung, Cleancoat und Hartschicht. Brillen.de produziert im eigenen Werk. Durch den Wegfall des Zwischenhandels sind besonders günstige Preise bei höchsten Standards in Material und Verarbeitung möglich."Durch die Partnerschaft profitieren wir von der umfassenden Homeshopping-Expertise und der Reichweite von CHANNEL21. Außerdem bietet uns das Modell die Möglichkeit, mit dem Verkaufsfernsehen einen völlig neuen Vermarktungskanal zu erschließen", sagt Sang Tanzer, Marketing- Vorstandsmitglied von brillen.de. Deutschlands drittgrößter Homeshopping-Sender übernimmt nicht nur die Vermittlerrolle zwischen den Zuschauern und brillen.de, sondern auch die komplette TV-Produktion."Über die Zusammenarbeit mit brillen.de erweitern wir das Angebot bei CHANNEL21 um eine neue, spannende Produktsparte. Wir freuen uns außerdem, dass wir so den lokalen Handel unterstützen können. Für unsere Zuschauer bedeutet das außerdem: Sie profitieren nicht nur von der gewohnt kompetenten TV-Beratung und tollen Angeboten, sondern werden über die Sendung hinaus persönlich von einem Profi aus der Optikbranche betreut - eine ideale Cross-Channel-Verknüpfung", sagt Klaus Skripalle, CHANNEL21-Geschäftsführer.Satellit: ASTRA 2 COrbitalposition: 19,2° OstTransponder: 87Polarisation: horizontalDownlink-Frequenz: 12.148,50 MHzSymbolrate: 27.500 MSym/sFEC: 3/4