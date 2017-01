CamperClean reinigt (für) Südsee-Camp und Dürrwang

Der Campingplatz Südsee-Camp und das Freizeitfahrzeug-Handelsunternehmen Dürrwang-Mörlein, zwei anerkannte Branchenvorbilder, sind neue Partner von CamperClean. Das von Mark Butterweck und Ralf Tebartz gegründete Unternehmen Camper Clean produziert und vermarktet die europaweit erste vollautomatische und patentierte Entleer- und Reinigungsstation für Toilettenkassetten, die in Reisemobilen, Caravans, Booten und generell bei mobilen Toiletten zum Einsatz kommen.Das Südsee-Camp, Mitglied der LeadingCampings, hat sein sanitäres Entsorgungssystem für die Toilettenkassetten von händisch auf vollautomatisch umgestellt und entsprechend sieben CamperClean-Stationen installiert. Das traditionsreiche Familienunternehmen freut sich, dass sie ihren Gästen auf den 726 Urlaubs- und 579 Dauerplätzen für Reisemobile und Caravans sowie 183 zur Miete verfügbaren Caravans (oder Ferienhäuser) diesen neuen und sehr komfortablen Service der ökologisch vorbildlichen und ökonomisch vorteilhaften Entsorgungsmöglichkeit bieten kann.Als zweiter Freizeitfahrzeug-Handelsbetrieb in Deutschland hat sich das renommierte Unternehmen Dürrwang-Mörlein in Dortmund entschieden, auf seinem neuen 40.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände eine CamperClean-Reinigungsstation aufzustellen. Die Geschäftsführung zeigt sich zufrieden, den Kunden nun nicht nur neueste Fahrzeuggenerationen und Technik verkaufen zu können, sondern auch bei der Entsorgung der Inhalte der Toilettenkassetten dieser Fahrzeuge die innovative und äußerst komfortable CamperClean-Entleer- und Reinigungsstation zu bieten.Ralf Tebartz von CamperClean verweist insbesondere hinsichtlich der sieben Stationen, die das Südsee-Camp installiert hat, auf die ökologischen Vorteile wie Reduzierung des Wasserverbrauchs und geringere Verunreinigung der Natur sowie die ökonomischen Vorteile wie Einsparung von Personal und Kosten (für Reinigungsmittel und entsprechende Ressourcen wie Frisch-/Brauch-Wasser).In Bezug auf den neuen Partner Dürrwang-Mörlein betont Mark Butterweck, dass dort nicht nur eine CamperClean-Reinigungsstation installiert wurde, sondern auch eine Versorgungssäule für Frischwasser, Grauwasser-Entsorgung sowie Stromanschluss – und das Ganze im individuellen Firmendesign des Handelszentrums.Generelle Informationen zu CamperClean finden Interessierte unter www.camperclean.de