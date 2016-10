BMW Elektro-Motor gewinnt Bayerischen Staatspreis für E-Mobilität

Mit der innovativen BMW eDrive Technologie im BMW 225xe Active Tourer unterstreicht BMW erneut seine Vorreiterrolle bei der Elektrifizierung des Antriebsstrangs im Premium-Segment. „Die BMW eDrive Technologie umfasst modernste Plug-in-Hybrid-Komponenten und trägt erheblich zur Senkung von Verbrauch und Emissionen bei“, erklärt Stefan Juraschek, Leiter E-Antriebe bei der BMW Group.



Zusätzlich bietet BMW eDrive die Möglichkeit, rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zu fahren. Durch das Zusammenspiel eines Elektro-Motors mit einem Verbrennungsmotor können auch große Entfernungen problemlos zurückgelegt werden. Dabei ermöglicht der Elektromotor direktes Ansprechverhalten, indem er sein hohes Drehmoment bereits aus dem Stand zur Verfügung stellen kann. Beim Beschleunigen kombiniert die eBoost-Funktion die Drehmomente beider Antriebssysteme von Elektromotor und BMW TwinPower Turbomotor und garantiert unter allen Bedingungen die BMW typische Freude am Fahren.



Besonders innovativ ist der Elektro-Motor des BMW 225xe durch seine Rotor-Umluftkühlung. Dabei wird Luft von einem rotorgetriebenen Ventilator durch Kanäle im Rotor des Elektromotors geblasen. Diese gibt dann Hitze über das wassergekühlte Gehäuse ab. Die Vorteile sind geringere Kosten, weniger Bauteile und eine Steigerung der Dauerleistung um bis zu 25 Prozent.



Ilse Aigner, die Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, unterstützt den eCarTec Award und lobt ihn zum Bayerischen Staatspreis für Elektromobilität aus. Zielsetzung ist die Strategie, im Bereich Elektromobilität die Vorreiterrolle des Wirtschafts- und Technologiestandortes Bayern weiter auszubauen und das Thema Elektromobilität als zukunftsweisende und umweltfreundliche Technologie mitzugestalten. Der Preis wird in 4 Kategorien verliehen und ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.

