Weihnachten kann kommen: Mit Opel-Accessoires stressfrei schenken

Alle Jahre wieder das gleiche Problem: Weihnachten kommt immer so plötzlich. Allein schon bei dem Gedanken an das alljährliche Last-Minute-Shopping packt viele bereits jetzt die pure Verzweiflung. Doch dank schicker Opel-Accessoires wie Schreibwaren, Kartenhalter, Geldbörsen oder Uhren und spannender Events hat der Weihnachtsstress ein Ende. Und wer entspannt durch den Opel-Shop stöbert, kann sich dabei auch noch gleich selbst belohnen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Christbaumkugel in ADAM-Form für 7,50 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.)? Da freut sich das Christkind.Bei den Kleinsten sorgt die Little ADAM Motorsport Edition (79,95 Euro) für leuchtende Augen. Die Miniaturausgabe des Flitzers im schwarz-gelben Dress macht das Zuhause und die urbane Spielwiese zur ersten Rennstrecke. Ganz ohne Führerschein.Für die größeren Rennfahrer könnte es 2017 heißen: Ab ins Opel Test Center nach Dudenhofen. Oder doch lieber in die „Grüne Hölle“ des Nürburgrings? Fest steht: Mit einem Gutschein für ein Opel-Fahrtraining unterm Baum steigt das Adrenalin ganz von selbst. Für Frauen und Männer mit Benzin im Blut bietet sich ein OPC-Kompakt- oder Performance-Training ab 199 Euro oder – soll das Geschenk etwas größer ausfallen – das exklusive Nordschleifentraining für 1.500 Euro an. Fahranfänger freuen sich über ein ADAM Rookie Training für 250 Euro, das ihnen mehr Sicherheit während der ersten Manöver gibt. Passend zur Jahreszeit ist außerdem das Wintertraining in Österreich mit den allradgetriebenen Opel-Modellen ab 1.100 Euro erhältlich.Echte Opel-Fans fiebern schon dem neuen Kalender für 2017 entgegen. Starfotografin Ellen von Unwerth hat die schönsten Opel-Modelle von Ampera-e bis hin zum neuen Insignia gekonnt in Szene gesetzt. Neben den Opel-Schönheiten standen ihr zwei echte Zeitgeist-Ikonen zur Seite: das internationale Supermodel Georgia May Jagger und „Grumpy Cat“, die mit fast neun Millionen Facebook Likes berühmteste Katze der Welt. Die hat zwar wie immer nicht so richtig viel Spaß, doch die Beschenkten freut es umso mehr. Wer hier zugreifen will, muss sich allerdings beeilen: Der Opel-Kalender „Georgia & Grumpy – Not impressed by Wonderland“ ist in streng limitierter Auflage für 29,95 Euro exklusiv unter https://opel-collection.com/opel-kalender-2017-georgia-grumpy erhältlich.Wer kennt es nicht – man steht verloren irgendwo im Nirgendwo und bräuchte dringend das Smartphone, um nach Hause zu navigieren. Zack – ausgerechnet jetzt ist das Handy tot. Dank der Powerbank mit Opel-Blitz-Gravur in Schwarz/Silber oder Schwarz/Amber ist damit Schluss. Der externe Akku ist für 29,50 Euro zu haben und lädt Smartphones, Kameras oder Tablets mit USB-Anschluss unterwegs mit kraftvollen 5.200 Milli-Ampere-Stunden.Auch in Sachen Mode hat Opel einige geschmackvolle Artikel im Angebot. Etwa die lässigen T-Shirts der „Opel Gang“ im angesagten Used Look (ab 29,95 Euro). Für die Damen der Schöpfung sogar mit edlen Swarovski-Kristallen. Wer schick schenken will, kann aber auch zum Polo-Shirt für 17,90 Euro oder zu stilvollen Manschettenknöpfen mit dem Blitz (39,95 Euro) und vielem mehr greifen. Und da Weihnachtszeit ja auch Winterzeit ist, gibt es die passende Strickmütze für 12,95 Euro noch obendrauf. Anstelle im meist nicht vorhandenen Schnee, lohnt es sich also umso mehr, nach Herzenslust im Opel-Shop zu stöbern. Alle Jahre wieder … in letzter Sekunde in die überfüllte Innenstadt zu hetzen – das können sich Weihnachtseinkäufer so entspannt ersparen.