Portal Knights legt mit dem neuesten Update noch einmal nach: RPG-Verbesserungen, Wasser, Bosse im schweren Modus und mehr

Geteilte Stapel im Rucksack für eine leichtere Inventarverwaltung.

Das Objekt „Schutzwall“, das neue Gegner daran hindert, im Wirkungsbereich aufzutauchen.

Charaktergesten / Emotes, die es den Spielern ermöglichen, bestimmte Emotionen mit ihrem Charakter auszudrücken.

Verbesserungen bei Gegnern, inklusive verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit und Sprungverhalten.

Vibrationsfunktion für Controller.

Aktualisiertes Aufstufungs-Tutorial nach der ersten Aufstufung.

505 Games und der Entwickler Keen Games haben noch mehr Inhalte für ihr Sandbox-Action-Rollenspiel Portal Knights veröffentlicht. Es gibt jetzt ein noch ausgereifteres RPG-Aufstufungssystem, bei dem die Spieler noch mehr Kontrolle über die Attribute ihres Charakters haben und exakt wählen können, wie sich ihr Portalritter bei der Aufstufung entwickelt.In der neuesten Version ist auch Wasser enthalten, es ist auf den Inseln in den verschiedensten Formen zu finden, unter anderem als große Seen oder Wasserläufe in Verliesen. Durch das Hinzufügen von Wasser können die Spieler wunderschöne Landschaften gestalten, wie sie zuvor nicht möglich waren, doch das birgt natürlich auch Gefahren. Es werden auch wasserbasierte Gegner eingeführt, die Spieler müssen also vorsichtig vorgehen, wenn sie durch Umgebung mit Wasser navigieren, um Kisten und Beute unter Wasser zu finden. Die Spieler müssen auch ihre Sauerstoffanzeige im Auge behalten, denn ihr Charakter kann ertrinken, wenn er zu lange unter Wasser bleibt.Die Spieler können auch alle Boss-Level im neuen und herausfordernden schweren Modus erneut spielen. Die Boss-Arenen im schweren Modus verlangen auch den hartgesottensten Portalrittern einiges ab, mit neuen Fallen, zusätzlichen Gegnern und verschiedenen Schadensarten.Es sind auch neue Events verfügbar, die neue Umgebungseffekte, neue Gegner und besondere Beute mit sich bringen. Manche dieser Events beziehen sich auf Wasser, damit die Spieler nicht erst neue Universen erschaffen müssen, um in den Genuss dieses Features zu kommen.Weitere Zusätze, Änderungen und Fehlerbehebungen im neuesten Update vonDie Spieler können auf Steam für €14,99 am Early-Access-Programm vonteilnehmen: http://store.steampowered.com/app/374040 Weitere Informationen zum neuesten Update vongibt es hier:Website: http://www.portalknights.com/ Facebook: https://www.facebook.com/PortalKnights Twitter: https://twitter.com/PortalKnights YouTube: https://www.youtube.com/portalknights Instagram: https://www.instagram.com/portalknights/