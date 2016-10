Die atemberaubende, mysteriöse Welt von ABZÛ erscheint diesen Winter für neue Plattformen

das preisgekrönte ozeanische Abenteuerspiel, erschaffen und entwickelt von Giant Squid und veröffentlicht von 505 Games, wird ab Januar 2017 für PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich sein. Die Einzelhandels-Version vonhat eine Altersfreigabe ab 6 Jahren erhalten und kostet €19,99. Zu den besonderen Features der Einzelhandels-Versionen gehören ein exklusives dynamisches Design für PS4 und exklusive Hintergründe für Xbox One.Der preisgekrönte Spiele-Hit erschien im August 2016 als digitaler Download und begeisterte die Kritiker. Gamespot beschrieb das Spiel so: "... ein einzigartig bewegendes, transzendentes Erlebnis. Mit einem Wort: ABZÛ ist wunderschön."ist eine epische Reise in die Tiefen des Meeres, bei der die Spieler die Geheimnisse und Wunder des Ozeans erkunden, wobei der unverwechselbare künstlerische Stil wunderschön gerenderte Ozeanwelten mit einer tiefgehenden emotionalen Geschichte verbindet. Als 'die Taucherin' entdecken die Spieler ihre wahre Verbindung zum Ozean, wenn die Welt um sie herum beginnt, Geheimnisse freizugeben. Dank der flüssigen Schwimmsteuerung kann die Taucherin mit üppigen Seetangwäldern, Tausenden von Fischen und versteckten Welten interagieren, die sie auf ihrem Abenteuer erwarten.ABZÛ ist bereits als digitaler Download für PlayStation 4 und STEAM erhältlich.PlayStation Store: https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/abz%c3%bb/cid=EP4040-CUSA03364_00-ABZUGAME00000000 PC via STEAM: http://store.steampowered.com/app/384190/ Giant Squid is a video game development studio based in Santa Monica, California. The team is led by the creative vision of the award-winning artist Matt Nava. Previously the Art Director at thatgamecompany, Matt was a core contributor to the success of the critically acclaimed games Flower and Journey. Dedicated to creating deeply immersive and meaningful experiences, Giant Squid is hard at work on their first project,. Learn more about the company at www.giantsquidstudios.com