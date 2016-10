Die neueste Studie des Zukunftsinstituts zeigt, warum die Lebenserwartung der Menschen kontinuierlich steigt. Die Umwelt- und Umgebungsgesundheit rückt in den Vordergrund.



Der Megatrend Gesundheit hat sich fest in der Gesellschaft etabliert. Global ist der Wunsch nach Gesundheit oft das oberste, jedenfalls ein erklärtes Ziel - politisch, ökonomisch wie privat. “Der Megatrend ist in sämtliche Lebensbereiche vorgedrungen. Er ist mittlerweile fest im Bewusstsein der Menschen und Organisationen verankert. Gesundheit ist zum Lebenssinn und Lebensziel geworden”, betont Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts.



Dies spiegelt sich in einer globalen Gesundheitstendenz wider: Die Lebenserwartung bei Geburt steigt in allen Ländern der Erde beständig an – die Menschen leben nicht nur länger, sondern sind den größeren und immer länger werdenden Teil ihres Lebens gesund. Global gesehen sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den letzten 15 Jahren die erwarteten gesunden Lebensjahre im Schnitt um 4,6 Jahre gestiegen. Die Zahl der nicht-gesunden Lebensjahre ist im Schnitt gleich geblieben.4 Wirkungsfelder - 20 Trendprognosen



In der neuen Studie “Health Trends” hat das Zukunftsinstitut den Status Quo und die wichtigsten Zukunftspotenziale in vier Kapiteln und 20 Trendprognosen abgebildet. Die nachstehende Übersicht führt zu den jeweiligen Prognosen und Hintergründen.





Environmental Health: Wenn das Nebeneinander zum Miteinander wird!

Corporate Health: Work-Life-Balance war gestern!

Individual Health: Zeig mir deinen Sport und ich sag dir, wer Du bist!

Digital Health: Nächste Suchanfrage bitte!



Angaben zur Studie:Health Trends - Gesundes Leben in der Zukunft

Herausgeberin: Verena Muntschick

Oktober 2016

123 Seiten

ISBN 978-3-945647-34-9

190.00 € zzgl. 7 % MwSt.

https://onlineshop.zukunftsinstitut.de/shop/health-trends/





Über die Zukunftsinstitut GmbH

Das Zukunftsinstitut wurde 1998 gegründet und hat die Trend- und Zukunftsforschung in Deutschland von Anfang an maßgeblich geprägt. Heute gilt das Institut als einer der einflussreichsten Think Tanks der europäischen Trend- und Zukunftsforschung und ist die zentrale Informations- und Inspirationsquelle für alle Entscheider und Weiterdenker.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren