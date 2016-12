Enklave (Enklava)

Der „eindringliche und ausdrucksstarke“ Film ENKLAVE des serbischen Regisseurs Goran Radovanović gewann 2015 gleich mehrere Preise, darunter die Publikumspreise der Internationalen Filmfestivals in Moskau und Monterrey, den Jury-Preis und den FIPRESCI-Preis beim Internationalen Kinderfilmfestival „Schlingel“ und ganz aktuell im November 2016 den „Goldenen Biber“ als ‚Bester Spielfilm‘ bei den Biberacher Filmfestspielen. Serbien schickte ENKLAVE 2016 ins Oscar®-Rennen für den Besten fremdsprachigen Film.



Barnsteiner-film bringt das poetische Drama am 16. Februar 2017 bundesweit in die deutschen Kinos.



ENKLAVE erzählt die Geschichte des 10-jährigen Nenad (Filip Subarić), der 2004, fünf Jahre nach Ende des Krieges, in einer kleinen serbischen Enklave zusammen mit seinem Vater und seinem kranken Großvater lebt. Jeden Tag wird Nenad von einem Militärfahrzeug der internationalen Friedenstruppe KFOR in die Schule gebracht, in der er der einzige Schüler ist. Sein großer Wunsch, mit anderen Kindern zu spielen, scheint unerreichbar. Immer wieder sieht er durch die Schlitze des gepanzerten Fahrzeugs zwei gleichaltrige albanische Jungen und den 13-jährigen Hirtenjungen Bashkim – der seinen Vater im Krieg verlor und der die Serben hasst. Eine zarte Kontaktaufnahme beginnt…



ENKLAVE ist der zweite Spielfilm von Regisseur und Autor Goran Radovanović, der zuvor mit seinen Dokumentationen „My country (for internal use only)”, „Columba urbica”, „Casting“ u.a., auf sich aufmerksam gemacht hat.



Filip Subarić, der junge Hauptdarsteller, gibt in ENKLAVE sein Schauspieldebüt. In der Rolle von Nenads Tante Milica ist die serbische Schauspielerin Anica Dobra zu sehen, die aus zahlreichen deutschen und internationalen Film- und Fernsehproduktionen bekannt ist.



ENKLAVE ist ein Film von Goran Radovanović mit Nebojsa Glogovać, Anica Dobra, Filip Subarić u.a. Produziert wurde das Drama von Sein+Hain Film, in Koproduktion mit Nama Film und dem ZDF. In Kooperation mit ARTE, im Verleih von barnsteiner-film. ENKLAVE wurde gefördert von der MDM Mitteldeutschen Medienförderung, der MFG Medien und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und der Eurimages. Von der Filmbewertungsstelle erhielt ENKLAVE das Prädikat „Besonders wertvoll“.



Bei Interesse senden wir Ihnen gerne vorab einen Pressescreener/Sichtungslink zu.

