Geburtstagstorte für Eisbärin Lili

Am Sonntag, den 11. Dezember 2016 wird unsere kleine Eisbärin Lili ein Jahr alt. Am 11. Dezember 2015 um 6.00 Uhr erblickte Lili das Licht der Welt. Vor einem Jahr wog sie ca. 650 g, mittlerweile dürften es ca. 100 kg sein, ungefähr soviel, wie ein übergewichtiger Berhardiner.



Was wäre ein Geburtstag ohne Torte und Geschenke!



Um 11.00 Uhr wird der Schieber geöffnet und die Überraschungen warten.



Lili wird noch bis Mitte/Ende 2017 im Zoo am Meer bleiben und dann in einen anderen Zoo wechseln. Sie wird aber im Eigentum des Zoo am Meer bleiben.



Ggf können am Sonntag, den 11.12.2016 zwischen 13.00 und 16.00 Uhr Bilder bei Herrn Dr. Schöne unter schoene@zoo-am-meer-bremerhaven.de oder 0471 3084111 erbeten werden.

