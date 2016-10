Wintertipp: Schwimmtraining

Der Winter kommt. Und mit ihm der Schweinehund, der überwunden werden muss, wenn man sich zum Training aufraffen will. Eine Option die immer geht: Schwimmtrai-ning. Im Hallenbad ist es schließlich immer schön warm.



Unser Tipp: nicht nur Kachelnzählen sondern etwas Ab-wechslung ins Schwimmtraining bringen. Die dunklen Monate können optimal genutzt werden, um die Schwimmtechnik zu verbessern. ZOGGS bietet ein Sorti-ment an professionellen Trainingstool, die hierbei eine große Hilfe sind.



Matrix Hand Paddles: Diese flexiblen Trainingspaddles sorgen für zusätzliche Wasserverdrängung und können für Kraft- und Techniktraining eingesetzt werden. Sie ver-bessern die Effizienz des Schwimmstils und die Belastung auf Schultern und Gelenke verringert sich. Video – hier klicken.



Kickboard: Entwickelt für effektives Beintraining. Man hält es mit beiden Händen nach vorne gestreckt und fi-xiert so die Arme. Der Schwimmer benutzt ausschließlich seine Beine um voran zu kommen. Video – hier klicken.



Pull-Buoy: Der Pull-Buoy ist ein Trainingsgerät für Auf-trieb und perfekte Wasserlage. Man verwendet ihn für das Armtraining. Er wird beim Schwimmtraining zwi-schen die Oberschenkel geklemmt. Wichtig sind die ab-gerundeten Kanten, die ein Wundreiben vermeiden. Video – hier klicken.



Kick-Buoy: Kickboard und Pull-Buoy in einem.



Ultra Bluefins: Trainingsflosse zur Kräftigung der Bein-muskulatur. Video – hier klicken.



Centre Line Snorkel: Mit diesem Frontschnorchel muss der Kopf zum Atmen nicht gedreht werden. Dies ermög-licht volle Konzentration auf die Kraultechnik und den dazugehörigen Beinschlag. Video – hier klicken.



Online-Katalog (hier klicken)





Über Zoggs International Ltd

Der Ursprung von Zoggs liegt in Australien, der Heimat des Schwimmens. Die globale Schwimm-Marke hat sich verschrieben, allen Schwimmern Innovation, Komfort und Kundenservice zu bieten. Zoggs ist eine Full-Service-Marke mit einem Vollsortiment an Schwimmprodukten für Schwimmer und Schwimmerinnen aller Alters- und Leistungsklassen. Zoggs ist "The Fun Swim Co."

