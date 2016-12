ZIA begrüßt 13 neue Mitglieder im Verband

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. wächst weiter und begrüßt insgesamt 13 neue Mitglieder. Mit der Robert Bosch GmbH konnte der Verband eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Industrie- und Gebäudetechnik gewinnen. Darüber hinaus werden sich künftig die auf die Entwicklung von modernen Logistik- und Gewerbeimmobilien spezialisierte Segro Germany GmbH sowie die Quartiers- und Projektentwicklerin Terragon Investment GmbH, die in den Bereichen barrierefreier Wohnungen sowie Senioren- und Pflegeimmobilien tätig ist, im Verband engagieren. Mit der NOVUM Hotel Group wird zudem ein Unternehmen Mitglied im ZIA, das über 100 Hotels an 30 Standorten in Europa betreibt. Auch das 1992 gegründete Immobilien-Investmenthaus FRANKONIA Eurobau, Projektentwickler von Wohn-, Büro-, Handels- und Hotelimmobilien, sowie die NEWPORT HOLDING, die in Immobilien des großflächigen Einzelhandels und in Handels- und Wirtschaftsimmobilien in 1-A- Lagen investiert, gehören von nun an zu dem Mitgliederkreis des ZIA. Weitere hinzugewonnene Mitglieder sind die auf die Immobilienwirtschaft spezialisierte PR- und Kommunikationsagentur Dr. ZitelmannPB. GmbH sowie die KFR – Kirchhoff Franke Riethmüller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB und die Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB.



Darüber hinaus wird sich künftig die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), die im Rahmen ihres Immobiliengeschäftes die gesamte Wertschöpfungskette von der Finanzierung über die Konzeption und Entwicklung bis hin zum Asset Management anspruchsvoller Objekte abbildet, beim ZIA engagieren. Auch CBRE Global Investors, eine unabhängig geführte Investmentmanagementgesellschaft der CBRE Group LLC, des weltweit größten Full Service-Dienstleisters auf dem gewerblichen Immobiliensektor, sowie die Kanzlei ejur Werner Dorß, welche sich auf die Themen Energiewirtschaftsrecht, Energiekartellrecht und Infrastrukturecht spezialisiert hat, gehören zu den Neumitgliedern. Mit der On-Geo GmbH konnte der ZIA außerdem ein mittelständisches Unternehmen für sich gewinnen, das seinen Kunden Software und Beratung rund um die Immobilienbewertung anbietet.



„Die Vielfalt an Tätigkeitsfeldern unserer Neumitglieder spiegelt die breite Aufstellung des ZIA als Stimme der gesamten Immobilienwirtschaft wider“, sagt Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA. „Ich möchte unsere neuen Mitglieder aus den vielen Bereichen unserer Branche sehr herzlich willkommen heißen und bin mir sicher, dass wir uns gemeinsam noch besser aufstellen und unsere Positionen noch stärker als bisher in Politik und Öffentlichkeit formulieren werden.“

ZIA Zentraler Immobilien-Ausschuss e.V.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) gehört zu den bedeutendsten Interessenverbänden der Branche. Er versteht sich als Stimme der Immobilienwirtschaft und spricht mit seinen Mitgliedern, unter diesen mehr als 20 Verbände, für 37.000 Unternehmen der Branche. Der ZIA will der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung geben, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft ent-spricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene - und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren