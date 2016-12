ZEST DENTAL SOLUTIONS erweitert mit SIC invent den europäischen Vertrieb

ZEST DENTAL SOLUTIONS („Zest“), eines der führenden Unternehmen im Bereich Entwicklung und Herstellung von innovativen Implantatbefestigungen, gibt die Vertriebspartnerschaft mit SIC invent bekannt, einem global agierenden Hersteller von Dental-Implantatsystemen mit Hauptsitz und Tochtergesellschaften im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). SIC invent wird den Hauptvertrieb für alle Zest-Produkte in DACH und Russland übernehmen und die globalen Vertriebsrechte für alle Zest-Prothetiklösungen innehaben, die speziell für SIC invent-Implantatplattformen entwickelt wurden.



„Der DACH-Raum ist eine wichtige Region für den dentalen Implantatmarkt und daher ein Gebiet, auf dem Zest seinen Vertrieb verstärken möchte. Für die jüngst eingeführten festen und herausnehmbaren Ganzkieferlösungen (Locator R-Tx™ & Locator F-Tx™) brauchten wir einen Vertriebspartner mit Erfahrung im Implantatbereich, der unsere neuen Technologien vorantreiben kann und gleichzeitig den bewährten Produkten gerecht wird. SIC invent ist für diese Herausforderung hervorragend gewappnet und teilt unsere Hingabe hinsichtlich Innovationen und der Kooperation mit klinischen Anwendern.“, so Russ Bonafede, Zests Chief Commercial Officer.



Thomas Gleixner, General Manager für den DACH-Raum bei SIC invent, fügt hinzu: „Wir bei SIC invent sind stolz darauf, über ein Team mit exzellenten Produkt- und Markterfahrungen zu verfügen. Daher sind wir äußerst optimistisch, das Zest-Portfolio im DACH-Raum und in Russland mit unserer herausragenden Organisations- und Servicekompetenz erfolgreich repräsentieren zu können. Unsere Kooperation mit dem „SIC – Schilli Implantology Circle“ bietet uns Zugang zu einem fachübergreifenden Netzwerk, in das wir Zests neue Ganzkiefer-Prothetiklösungen umgehend aufnehmen können.“



Für mehr Informationen zu Zest Dental Solutions besuchen Sie: www.zestdent.com.



Mehr Informationen über SIC invent erhalten Sie auf: http://www.sic-invent.com/de/



Über SIC invent



In den vergangenen Jahren hat sich die SIC invent Group einen Ruf als globaler Hersteller von Zahnimplantatsystemen aufgebaut. SIC invent AG, mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein innovatives und dynamisches Unternehmen mit Niederlassungen in Österreich, Deutschland, Südkorea und China, sowie 20 Vertriebspartnern weltweit. Der Unternehmensfokus liegt auf der Vermarktung von State-of-the-Art-Produkten aus dem Bereich der oralen Implantologie. Das Unternehmenskonzept ist gekennzeichnet durch intensive Recherche und Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit dem „Schilli Implantology Circle“ (SIC). Die Beziehung zu SIC, einem fachübergreifenden medizinischen Kompetenznetzwerk, ermöglicht ein schnelles Reagieren auf technologische und wissenschaftliche Erkenntnisse sowie eine schnelle Umsetzung von vermarktbaren Produkten.

Zest Dental SolutionsTM

Zest Dental Solutions ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Herstellung, Entwicklung und Vertrieb dentaler Lösungen für ein Patientenversorgungsspektrum, das vom Zahnerhalt bis zur Behandlung von Zahnlosigkeit reicht. Das neue Produktportfolio umfasst Zest Anchors, Danville Materials und Perioscopy - gestützt durch einen globalen Vertrieb mittels OEMs, Händlernetzwerken sowie einem Einzelhändlervertrieb für das Zest Anchors Portfolio. Zest Dental Solutions hat seinen Hauptsitz in Carlsbad und Zweigstellen in Anaheim und Escondido (alle Kalifornien, USA).

