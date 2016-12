4 x Paris - Paula Modersohn-Becker

Bis zu ihrem frühen Tod im Alter von 31 Jahren im Jahre 1907 hatte Paula Modersohn-Becker zwei große Lieben: die Kunst und die Stadt Paris. Mit großer Lust und Entschlossenheit erkundete sie beides. Zwischen 1900 und 1906 war sie viermal für längere Zeit in Paris, insgesamt verbrachte sie zwei Jahre in der französischen Hauptstadt. Wie ein Schwamm saugt die junge Deutsche die modernen Kunstströmungen auf. Sie entdeckt Cézanne, trifft Rodin, besucht Kurse in privaten Akademien, zeichnet täglich im Louvre.



Mit Ausschnitten aus den bildreichen und humorvollen Briefen Paula Modersohn-Beckers erzählt die Dokumentation vom pulsierenden Leben im Paris der Belle Epoque, von den Orten und Künstlern, die Paula Modersohn-Becker für sich entdeckte und die sie inspirierten und vom Werden ihrer eigenen Kunst, die unter dem Einfluss der Stadt Paris zu einem beeindruckenden Werk wuchs.



Eine einzigartige Stadt im Dialog mit einer jungen Frau. Ein Film über die Liebe zu Paris und über den Mut und Eigensinn einer jungen Künstlerin, die sich und ihr Werk fortwährend weiterentwickelt, als erste lebensgroße Selbstakte und malte und damit zu einer Pionierin der Moderne wurde.



Deutschland 2016

26:30 min

Regie & Buch: Corinna Belz

Kamera: Piotr Rosolowski

Schnitt: Barbara Gies

Ton: Andreas Hildebrandt

Musik: Christoph Hillmann



Der Film entstand anlässslich einer Retrospektive zu Paula Modersohn-Beckers Werk im Musée d’art Moderne de la Ville de Paris.





