Die Königin freut sich über den Europarekord

Zermatt hat jetzt eine Königin. Sie sieht mit Genugtuung, dass Zermatt - Matterhorn viel Schnee, sehr viel Schnee hat. Damit hält Zermatt - Matterhorn mit 229 km präparierten Pisten den Europarekord.



„Spieglein, Spieglein an der Wand – wer hat am meisten Schnee im ganzen Land?“, fragt die Zermatter Königin lachend. Sie weiss: keine andere Skidestination der Alpen kann mehr Schnee bieten als Zermatt. Nicht einmal die Österreicher haben mehr Pistenkilometer, ist auf dem Abspann des kurzen Videos zu sehen.



Das Skigebiet von Zermatt - Matterhorn hält mit über 229 km geöffneten Pistenkilometern den Europarekord. Dies im höchstgelegenen und schneesichersten Skigebiet der Alpen. „Die Pistenverhältnisse sind hervorragend“, sagt Daniel Luggen, Kurdirektor von Zermatt begeistert.



Allerdings ist auch in Zermatt klar, dass die Königin eine kleine Tatsache unterschlägt. Damit romantische Winterstimmung aufkommt, müsste es auch im Dorf Zermatt noch schneien. Dann könnte die Königin abdanken und nach Österreich Pistenkilometer zählen gehen.



Video: Spieglein, Spieglein an der Wand

http://bit.ly/zermatt-königin



Video: Frau Holle sucht weiterhin Arbeit

http://bit.ly/zermatt-frau-holle



Schneebericht und offene Pisten

www.zermatt.ch/Schneebericht



Panoramakarte Live

www.matterhornparadise.ch/de/winter/panoramalive-winter

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren