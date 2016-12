Danke Christkindlein - Zermatt hält weiterhin den Europarekord

Das Christkindlein macht in Zermatt Zwischenstopp. Erstaunt stellt es fest, dass es hier Schnee hat. Denn Zermatt - Matterhorn hält mit ca. 260 km präparierten Pisten den Europarekord. So kann das Christkindlein anderswo Schneepakete verschenken gehen.



„Liebes Christkindlein. Wir haben doch schon Schnee“, sagt der kleine Schneekobold. „Du darfst andere Orte mit den Schnee-Paketen beschenken. Die brauchen es dringender als wir“, sagt der kleine Wichtel.



Das Skigebiet von Zermatt-Matterhorn hält mit ca. 260 km Pistenkilometern den Europarekord. Dies im höchstgelegenen und schneesichersten Skigebiet der Alpen. „Die Pistenverhältnisse sind hervorragend“, sagt Daniel Luggen, Kurdirektor von Zermatt begeistert.



Allerdings ist auch in Zermatt klar, dass der Wichtel eine kleine Tatsache vergisst. Damit romantische Winterstimmung aufkommt, müsste es auch im Dorf Zermatt noch schneien. Aber das Christkindlein darf die dringend benötigten, grossen Schneepakete an adere Winterdestination verschenken.

