"Nun ist Deutschland am Zug"

Die britische Premierministerin Theresa May hat angekündigt, dass das Vereinigte Königreich im Zuge der Brexit-Verhandlungen aus dem gemeinsamen Binnenmarkt der Europäischen Union austreten will. Zudem sollen die Zugehörigkeit zur Europäischen Zollunion neu verhandelt und eigene Regeln zur Einwanderung getroffen werden. Prof. Achim Wambach, Ph.D., Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), erklärt dazu:



„Theresa May hat deutlich gemacht, wo und wie sich Großbritannien wirtschaftspolitisch in Europa und der Welt positionieren möchte. Sollen am Ende wirklich tragfähige Handelsabkommen auf dem Papier stehen, kommt es jetzt darauf an, dass sich Deutschland darüber klar wird, wie es sich die Beziehungen zu Großbritannien vorstellt.



Ein großer Vorteil von Europa liegt in seinem gemeinsamen, offenen Markt mit transparenten und effektiven Regeln für den Wettbewerb. Dieser ‚Win-win‘- Charakter trifft auch auf weitere Politikbereiche zu. Diese gemeinsamen Interessen gilt es, bei den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich zu sichern."

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW)

Das ZEW arbeitet auf dem Gebiet der anwendungsbezogenen empirischen Wirtschaftsforschung. Dabei hat es sich insbesondere durch die Bearbeitung international vergleichender Fragestellungen im europäischen Kontext sowie den Aufbau wissenschaftlich bedeutender Datenbanken (z. B. Mannheimer Innovationspanel, ZEW Gründungspanel) national und international profiliert. Die zentralen Aufgaben des ZEW sind die wirtschaftswissenschaftliche Forschung, die wirtschaftspolitische Beratung und der Wissenstransfer. Das ZEW wurde 1991 gegründet. Derzeit arbeiten am ZEW 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen rund zwei Drittel wissenschaftlich tätig sind.



Forschungsfelder des ZEW:



Arbeitsmärkte, Personalmanagement und Soziale Sicherung; Informations- und Kommunikationstechnologien; Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik; Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement; Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement; Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft; Internationale Verteilungsanalysen; Marktdesign; Wettbewerb und Regulierung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren