ZEIT Kunstverlag übernimmt Online-Portal "Kunstherbst München"

Der ZEIT Kunstverlag führt ab Oktober 2016 das Online-Portal „Kunstherbst München“ weiter. Das Portal, das bereits seit 2014 besteht, bietet der Münchner Kunstszene und dem Kunsthandel ein gemeinsames Forum. Kulturinteressierte finden hier Informationen über aktuelle Termine, Hintergrundberichte aus der Kunstszene und eine Übersicht zu Ausstellungen, Messen und Auktionen. Das Portal findet sich zukünftig auf WELTKUNST Online unter der Domain www.weltkunst.de/kunstherbst-muenchen und ist damit in einen ganzjährig bespielten Kontext eingebettet.



Die beiden Initiatorinnen des Online-Portals Daniela Dölling und Raffaela von Salis werden dem Projekt weiterhin beratend und unterstützend zur Verfügung stehen: „Es war uns ein Herzensanliegen, dass das Portal ‚Kunstherbst München’ bzw. das Thema ‚Kunst in München‘ über kurz oder lang ganzjährig bespielt wird. Die Branche hat geradezu danach verlangt. Daher ist die Fortführung des Portals durch den ZEIT Kunstverlag aus unserer Sicht eine ideale Lösung.“



Jan Henrik Groß, Verlagsleiter ZEIT Kunstverlag: „Der Kunstherbst München komplementiert die jüngst lancierte Online-Plattform www.weltkunst.de nahezu perfekt.“



WELTKUNST Online ist die digitale Plattform für Kunstexperten, Kunstsammler und Kunstentdecker. Es gehört zu dem vielfältigen Produktportfolio des ZEIT Kunstverlages, in dem unter anderem die WELTKUNST, die KUNST und AUKTIONEN oder KQ Kunstquartal erscheinen.



www.weltkunst.de

